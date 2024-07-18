Bandai Namco привезет Little Nightmares 3 и Dragon Ball: Sparking! ZERO на Gamescom

Компания Bandai Namco присоединилась к списку издателей, которые подтвердили свое участие в выставке Gamescom. Японский издатель также раскрыл линейку игр, которые он привезет на мероприятие в Кельне, Германия, в следующем месяце.

В частности, компания рассказала о своих планах относительно физического стенда, где игроки смогут поиграть в новые и эксклюзивные демоверсии грядущих игр Unknown 9: Awakening, однопользовательской приключенческой экшен-игры, которая выйдет этой осенью, и Little Nightmares 3, релиз которой намечен на 2025 год. Также на стенде Bandai Namco можно будет поиграть в грядущий арена-файтинг Dragon Ball: Sparking! ZERO, который выйдет в октябре.

В этом году на Gamescom подтвердили свое участие такие компании, как Microsoft, NetEase Games, Ubisoft, THQ Nordic и другие, хотя Sony и Nintendo не приедут.