Bandai Namco рассказала про патч первого дня для Little Nightmares 3

С приближающимся выходом Little Nightmares 3 компания Bandai Namco рассказала про обновление первого дня, которое будет доступно на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One, ПК в Steam, а также на Nintendo Switch и Switch 2..

Патч включает в себя ряд исправлений и технических улучшений, включая повышение стабильности, корректировку синхронизации в многопользовательском режиме и изменение поведения союзников и врагов, управляемых ИИ. Также были внесены изменения в графику, звук и пользовательский интерфейс.

Взгляните на основные улучшения, включённые в обновление: