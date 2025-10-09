Bandai Namco рассказала про патч первого дня для Little Nightmares 3

С приближающимся выходом Little Nightmares 3 компания Bandai Namco рассказала про обновление первого дня, которое будет доступно на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One, ПК в Steam, а также на Nintendo Switch и Switch 2..
Патч включает в себя ряд исправлений и технических улучшений, включая повышение стабильности, корректировку синхронизации в многопользовательском режиме и изменение поведения союзников и врагов, управляемых ИИ. Также были внесены изменения в графику, звук и пользовательский интерфейс.
Взгляните на основные улучшения, включённые в обновление:
- Повышенная общая стабильность.
- Улучшенная синхронизация между игроками в многопользовательском режиме.
- Улучшена анимация и поведение союзников, управляемых ИИ.
- Корректировка поведения противников.
- Исправлены ошибки вибрации и управления.
- Улучшения графики и интерфейса, уменьшено количество визуальных сбоев.
- Исправления и улучшения звука.
- Улучшения перевода и меню.
Игра еще не релизнулась, а уже выходит патч))
Патчи в первые дни, а еще даже до релиза это видимо стало стандартом качества
Эт единичные случаи