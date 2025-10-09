ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Little Nightmares 3 10.10.2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Кооператив
8.4 150 оценок

Bandai Namco рассказала про патч первого дня для Little Nightmares 3

monk70 monk70

С приближающимся выходом Little Nightmares 3 компания Bandai Namco рассказала про обновление первого дня, которое будет доступно на PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One, ПК в Steam, а также на Nintendo Switch и Switch 2..

Патч включает в себя ряд исправлений и технических улучшений, включая повышение стабильности, корректировку синхронизации в многопользовательском режиме и изменение поведения союзников и врагов, управляемых ИИ. Также были внесены изменения в графику, звук и пользовательский интерфейс.

Взгляните на основные улучшения, включённые в обновление:

  • Повышенная общая стабильность.
  • Улучшенная синхронизация между игроками в многопользовательском режиме.
  • Улучшена анимация и поведение союзников, управляемых ИИ.
  • Корректировка поведения противников.
  • Исправлены ошибки вибрации и управления.
  • Улучшения графики и интерфейса, уменьшено количество визуальных сбоев.
  • Исправления и улучшения звука.
  • Улучшения перевода и меню.
7
2
Комментарии:  2
Ваш комментарий
x_Romka_x

Игра еще не релизнулась, а уже выходит патч))
Патчи в первые дни, а еще даже до релиза это видимо стало стандартом качества

2
K0t Felix

Эт единичные случаи