ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Little Nightmares 3 10.10.2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Кооператив
8.3 153 оценки

Bandai Namco решила не защищать Little Nightmares 3 с помощью Denuvo - игру уже взломали

AceTheKing AceTheKing

Недавно стало известно о том, что издательство Bandai Namco, спустя несколько лет перерыва, решила вновь использовать защиту Denuvo для своих проектов:

Издательство Bandai Namco стало вновь использовать защиту Denuvo - её получит Code Vein 2

Недавно ею так же была защищена Super Robot Wars Y, а из будущих игр известно, что защиту точно получит Code Vein 2 - информация об этом указана на странице игры в Steam. На фоне этого у пользователей были опасения, что Little Nightmares 3 может тоже быть защищена Denuvo.

Однако как стало известно, издатель решил не защищать игру с помощью Denuvo - PC-версия уже появилась в сети. По всей видимости издатель выборочно выбирает проекты, для которых решает приобрести лицензию на использованию Denuvo - есть вероятность, что и The Blood of Dawnwalker выйдет без защиты.

7
7
Комментарии:  7
Ваш комментарий
Юрий Пенкин

собрал для вас информацию по ремастеру первой части который выходит сегодня https://pikabu.ru/story/segodnya_vyikhodit_little_nightmares_enhanced_edition_13271441

2
Alex_Tero

Вот и правильно, Denuvo - это зло и мерзость игровой индустрии!

1
Rio17

Поднимем флаг

jax baron

да они только ставят на то где ценник в 5к.

Миша Кохась

2800 же. Сизонпасс не дает ничего т.к. длц в нем выйдут лишь в следующем году.

Юрий Пенкин Миша Кохась

он давал ранний доступ на полгода к улучшенной первой части

Barred

Спасибо им за это)