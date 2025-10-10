Bandai Namco решила не защищать Little Nightmares 3 с помощью Denuvo - игру уже взломали

Недавно стало известно о том, что издательство Bandai Namco, спустя несколько лет перерыва, решила вновь использовать защиту Denuvo для своих проектов:

Недавно ею так же была защищена Super Robot Wars Y, а из будущих игр известно, что защиту точно получит Code Vein 2 - информация об этом указана на странице игры в Steam. На фоне этого у пользователей были опасения, что Little Nightmares 3 может тоже быть защищена Denuvo.

Однако как стало известно, издатель решил не защищать игру с помощью Denuvo - PC-версия уже появилась в сети. По всей видимости издатель выборочно выбирает проекты, для которых решает приобрести лицензию на использованию Denuvo - есть вероятность, что и The Blood of Dawnwalker выйдет без защиты.