Bandai Namco решила не защищать Little Nightmares 3 с помощью Denuvo - игру уже взломали

Недавно стало известно о том, что издательство Bandai Namco, спустя несколько лет перерыва, решила вновь использовать защиту Denuvo для своих проектов:
Недавно ею так же была защищена Super Robot Wars Y, а из будущих игр известно, что защиту точно получит Code Vein 2 - информация об этом указана на странице игры в Steam. На фоне этого у пользователей были опасения, что Little Nightmares 3 может тоже быть защищена Denuvo.
Однако как стало известно, издатель решил не защищать игру с помощью Denuvo - PC-версия уже появилась в сети. По всей видимости издатель выборочно выбирает проекты, для которых решает приобрести лицензию на использованию Denuvo - есть вероятность, что и The Blood of Dawnwalker выйдет без защиты.
собрал для вас информацию по ремастеру первой части который выходит сегодня https://pikabu.ru/story/segodnya_vyikhodit_little_nightmares_enhanced_edition_13271441
Вот и правильно, Denuvo - это зло и мерзость игровой индустрии!
Поднимем флаг
да они только ставят на то где ценник в 5к.
2800 же. Сизонпасс не дает ничего т.к. длц в нем выйдут лишь в следующем году.
он давал ранний доступ на полгода к улучшенной первой части
Спасибо им за это)