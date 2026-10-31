Число игроков в Little Nightmares 3 достигло 2 миллионов - аудитория всей серии превысила 25 миллионов

В Little Nightmares 3 насчитывается 2 миллиона игроков, а аудитория Little Nightmares 2 достигла 10 миллионов. Таким образом, общее число игроков во всей франшизе — тех, кто побывал в «Нигде» (Nowhere), — превысило 25 миллионов.

В праздничном сообщении каждый эпизод связывается с соответствующей ему локацией. В случае с Little Nightmares 3 два миллиона игроков — это те, кто исследовал «Спираль» (The Spiral). В случае с Little Nightmares 2 — десять миллионов человек, отправившихся в «Бледный город» (The Pale City).

Эти два достижения — лишь часть общей картины: в общей сложности в различных путешествиях по миру «Нигде» приняли участие более 25 миллионов игроков. Эта цифра охватывает всю франшизу целиком, а не только вторую и третью части.

В анонсе эти результаты представлены как «визиты» в локации, существующие внутри вселенной игры. Речь идет именно об игроках, исследовавших эти миры; данные показатели следует воспринимать именно так, а не как эквивалент объёма продаж.