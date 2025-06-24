Хоррор Little Nightmares 3 выйдет в октябре - представлен новый трейлер

Supermassive Games, известная по Until Dawn, The Quarry и антологии The Dark Pictures, анонсировала дату выхода хоррора Little Nightmares 3.
Игру выпустят 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Nintendo Switch и Switch 2. За исключением последних двух платформ, предзаказы уже открыты.
Чтобы пройти с другом, игру достаточно будет купить только одному из игроков, второй сможет присоединиться по приглашению. Подобную практику проводит со своими играми Юсеф Фарес.
Кроме этого, за предзаказ третьей части дадут также ремастер первой, которая получит поддержку 4K и 60FPS.
Региональную цену для РФ не подвезли. В СНГ (кроме Казахстана) на 30% дешевле, есть вероятнотсь, что ключи в рознице появятся по схожему прайсу.
Вдобавок напутали и сейчас игра продается только в наборе, мне ремастер нафиг не уперся, отдельно должна стоить 2800руб. Если не снизят/не исправят, удачных продаж. Подожду скидок под 60-70%
Ой как напугал мегакорпорацию бандай которая миллионами ворочает
Где ты угрозы заметил, не понятно. Их здесь нет, только здравый смысл. Если подобный прайс не ошибка, значит мегакорпорации пофиг на данные регионы. Собственно, они год назад и на предыдущие части неадекватно цены подняли.
Сейчас открыли предзаказ 40$ проекта, без региональных послаблений, по стоимости трипл-А, перед летней распродажей, где появятся конкуренты всех мастей со скидками.
Тут не нужно быть гением маркетинга, чтоб понять, никто в здравом уме не отвалит столько за очередное приключение продолжительностью 5-6 часов.
Одни подождут годик снижения, другие -- скачают, так сказать, ответят взаимностью недальновидной мегакорпорации.
Не переживай найдутся недалëкие
Цена, конечно, ахуй.
дешевле современных ааа игр
Круто очень!
Впечатление неоднозначное от этого парка аттракционов, меньше общего с 1 и 2 частью, где за живое брала как раз атмосфера замкнутости и камерность происходящего, и где большинство локаций имели принципиальные отличия. Ну там вроде какие-то разрабы, которые работали над предыдущими частями делают аналог - REANIMAL, вот это поинтереснее.