Хоррор Little Nightmares 3 выйдет в октябре - представлен новый трейлер

Supermassive Games, известная по Until Dawn, The Quarry и антологии The Dark Pictures, анонсировала дату выхода хоррора Little Nightmares 3.

Игру выпустят 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Nintendo Switch и Switch 2. За исключением последних двух платформ, предзаказы уже открыты.

Чтобы пройти с другом, игру достаточно будет купить только одному из игроков, второй сможет присоединиться по приглашению. Подобную практику проводит со своими играми Юсеф Фарес.

Кроме этого, за предзаказ третьей части дадут также ремастер первой, которая получит поддержку 4K и 60FPS.