Little Nightmares 3 переехала на 2025 год, но игру покажут этим летом

Разработчики из Supermassive Games и издатель Bandai Namco опубликовали в Твиттере/Х сообщение, касающееся грядущей Little Nightmares 3. Команды сообщили, что в этом году выход игры ждать не стоит, но о ней обязательно расскажут этим летом, вероятно, во время различных презентаций.
С момента анонса Little Nightmares III на gamescom в прошлом году мы были очень рады видеть, как наше сообщество кипит от волнения и ожидания. Команды Supermassive Games и Bandai Namco Europe усердно работали над тем, чтобы обеспечить наилучшие впечатления от следующей игры франшизы.
Хотя мы с нетерпением ждем вашего возвращения в игру, мы также хотим убедиться, что мы уделяем игре ту заботу и любовь, которых она заслуживает. Качество является для нас главным приоритетом, и мы знаем, что вы чувствуете то же самое. По этой причине мы приняли решение перенести выпуск игры на 2025 год. Позднее этим летом мы расскажем больше о Little Nightmares III, так что, пожалуйста, ждите дальнейших новостей. А пока мы хотели бы поблагодарить вас за ваше терпение и постоянную поддержку.
Я верю в них
В эту игру можно с детьми играть?)
Ну пипец,вы издеваетесь? // Макс Барт