Little Nightmares 3 10.10.2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Кооператив
7.8 220 оценок

Little Nightmares 3 получила набор бесплатных скинов в стиле Klonoa

Компания Bandai Namco сообщила, что Little Nightmares III получила два бесплатных костюма, вдохновленных серией Klonoa, которые переосмысливают классических персонажей в мрачных версиях.

Теперь игроки смогут исследовать тревожные сценарии Спирали в культовых костюмах: Alone получит авантюрный дух Клоноа, а Low - мрачную версию по мотивам Ghadius.

Дань уважения любимой классике, переосмысленная с жутковатым поворотом для вашего путешествия по Спирали. Набор костюмов Klonoa представляет двух культовых персонажей из серии KLONOA в жутком мире Little Nightmares III.

В этих костюмах вы будете выделяться, исследуя тревожные окружения и сталкиваясь с ужасами Спирали. Ностальгический поклон давним поклонникам и свежий, запоминающийся образ для новых приключенцев

Little Nightmares 3 доступна на Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2, ПК, PS4/5.

