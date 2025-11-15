Little Nightmares 3 получила набор бесплатных скинов в стиле Klonoa

Компания Bandai Namco сообщила, что Little Nightmares III получила два бесплатных костюма, вдохновленных серией Klonoa, которые переосмысливают классических персонажей в мрачных версиях.
Теперь игроки смогут исследовать тревожные сценарии Спирали в культовых костюмах: Alone получит авантюрный дух Клоноа, а Low - мрачную версию по мотивам Ghadius.
Дань уважения любимой классике, переосмысленная с жутковатым поворотом для вашего путешествия по Спирали. Набор костюмов Klonoa представляет двух культовых персонажей из серии KLONOA в жутком мире Little Nightmares III.
В этих костюмах вы будете выделяться, исследуя тревожные окружения и сталкиваясь с ужасами Спирали. Ностальгический поклон давним поклонникам и свежий, запоминающийся образ для новых приключенцев
Little Nightmares 3 доступна на Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, Switch 2, ПК, PS4/5.