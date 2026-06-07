Little Nightmares 3 получит дополнение The Backstage - релиз уже 12 июня

Компания Bandai Namco Entertainment сегодня представила DLC Little Nightmares 3 – The Backstage, включающее новые головоломки и испытания. Этот дополнительный контент для Little Nightmares III перенесёт игроков в самую темную часть Карнавала, где они встретят нового персонажа и столкнутся с новыми опасностями.

В этом приключении Малой встретит Дайма, нового ребёнка в шляпе-факеле — очень полезном инструменте для ориентирования в том, что скрывается под занавесами Карнавала. Двум детям предстоит столкнуться с новыми угрозами и использовать свой свет, чтобы спасти Оленя из рук Кукловода.

DLC Little Nightmares 3 – The Backstage выйдет 12 июня для PlayStation 5, PlayStation 4, XBOX Series X|S, XBOX One, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch и ПК в Steam.