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Little Nightmares 3 2025 г.
Адвенчура, Логические, Ужасы, Кооператив
8.3 117 оценок

Little Nightmares 3 получит рейтинг 18+ за пугающую атмосферу и насилие

butcher69 butcher69

Разработка мрачной приключенческой игры Little Nightmares 3 продолжается, и проект уже получил возрастной рейтинг M18 от Управления медиаразвития Сингапура (IMDA). Это означает, что игра предназначена для игроков старше 18 лет.

Согласно описанию рейтинга, в Little Nightmares 3 присутствуют сцены умеренного насилия, а также элементы, способные напугать, что полностью соответствует стилю серии. Жуткие образы, тревожная атмосфера и саспенс — всё это останется на месте, несмотря на смену студии-разработчика. На этот раз за проект отвечает Supermassive Games, известная своими хоррорами.

Игра выйдет на ПК и консолях до конца 2025 года, но точная дата релиза пока не объявлена.

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Комментарии: 4
Ваш комментарий
reygun198

2 часть подарила массу эмоций, особенно концовка. В третьей жду опиндюливания девки в капюшоне.

1
PaNaToMaN

Обе части прошёл с удовольствием, жду 3ю

James16rus

Я тоже, особенно круто что будет кооп, с женой вдвоем пройду.

1
BumblingDrake

игра для детей какие там 18 +