Little Nightmares 3 получит рейтинг 18+ за пугающую атмосферу и насилие

Разработка мрачной приключенческой игры Little Nightmares 3 продолжается, и проект уже получил возрастной рейтинг M18 от Управления медиаразвития Сингапура (IMDA). Это означает, что игра предназначена для игроков старше 18 лет.

Согласно описанию рейтинга, в Little Nightmares 3 присутствуют сцены умеренного насилия, а также элементы, способные напугать, что полностью соответствует стилю серии. Жуткие образы, тревожная атмосфера и саспенс — всё это останется на месте, несмотря на смену студии-разработчика. На этот раз за проект отвечает Supermassive Games, известная своими хоррорами.

Игра выйдет на ПК и консолях до конца 2025 года, но точная дата релиза пока не объявлена.