На Gamescom 2025 разработчики Little Nightmares 3 показали самый жуткий момент из игры

На выставке Future Games Show в рамках Gamescom 2025 продюсер Корали Фениелло представила новый взгляд на одну из локаций кооперативного хоррор-платформера Little Nightmares 3. Зрителям показали жуткий уровень под названием «Карнавал» (The Carnevale), который, по мнению многих, может стать одной из самых криповых локаций во всей серии.

«Карнавал» — это одна из искаженных областей мира Спирали, где вся радость и веселье уступили место гнетущей и жуткой атмосфере. Локация населена новыми кошмарными существами: главным монстром по имени «Обитатель» (the Resident), маленькими куклами-марионетками, способными схватить героев, и бредущими толпами фабричных рабочих, известных как «Стада» (the Herds).

Один из самых жутких моментов, показанных в геймплее, — это взаимодействие с этими рабочими. Чтобы продвинуться дальше, игрокам придется кормить гротескных созданий конфетами.

Как и в предыдущих частях, ключевой геймплей строится на решении головоломок и избегании встреч с монстрами. Однако в этот раз действовать предстоит вдвоем. Управлять можно будет двумя героями, Лоу (Low) с луком и Одиночкой (Alone) с гаечным ключом, чьи способности необходимо комбинировать. Проходить игру можно как в одиночку с напарником под управлением ИИ, так и в сетевом кооперативе с другом.

Релиз Little Nightmares 3 состоится 10 октября 2025 года. Игра выйдет на ПК (в Steam), PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.