ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Little Nightmares 3 10.10.2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Кооператив
8.3 147 оценок

Новый трейлер Little Nightmares 3 оживляет кошмарное путешествие Малого и Одной в виде рисованной анимации

monk70 monk70

После трейлера прошлой недели, посвящённого поэме Эдгара Аллана По «Один», Little Nightmares 3 возвращается с чем-то новым — 2D-анимированным трейлером. Однако не позволяйте мультяшному стилю обмануть вас, ведь он мастерски изображает путешествие Малого и Одной в их попытке выбраться из Спирали.

От побега от Монстр-Малыша в Некрополе до катания на американских горках на Карнавале — это далеко не все кошмары, с которыми столкнётся эта парочка.

Little Nightmares 3 выходит 10 октября на Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One, ПК, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

15
3
Комментарии:  3
Ваш комментарий