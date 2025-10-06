Новый трейлер Little Nightmares 3 оживляет кошмарное путешествие Малого и Одной в виде рисованной анимации

После трейлера прошлой недели, посвящённого поэме Эдгара Аллана По «Один», Little Nightmares 3 возвращается с чем-то новым — 2D-анимированным трейлером. Однако не позволяйте мультяшному стилю обмануть вас, ведь он мастерски изображает путешествие Малого и Одной в их попытке выбраться из Спирали.

От побега от Монстр-Малыша в Некрополе до катания на американских горках на Карнавале — это далеко не все кошмары, с которыми столкнётся эта парочка.

Little Nightmares 3 выходит 10 октября на Xbox Series X/S, PS4, PS5, Xbox One, ПК, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.