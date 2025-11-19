Ноябрьское обновление Little Nightmares 3 повышает производительность и стабильность в коопе на всех платформах

Ноябрьское обновление для Little Nightmares 3 вносит значительные улучшения, которые повышают производительность и стабильность игрового процесса на всех платформах. Игроки должны ощутить более плавное развитие головоломок, улучшенное поведение врагов и более надёжное взаимодействие как в одиночной игре, так и в онлайн-кооперативе. Эти улучшения направлены на создание более последовательного путешествия по Спирали, уменьшая помехи.

Кроме того, обновление направлено на улучшение визуальной составляющей, стабильности звука и дизайна интерфейса, что обеспечивает более целостный и отзывчивый игровой процесс. Исправлена ​​система отслеживания достижений, а меню, шрифты и языковая поддержка теперь работают более понятно. Благодаря этим изменениям общее представление игры стало более продуманным и привлекательным как для вернувшихся, так и для новых игроков.

Полное описание обновления

Производительность и стабильность платформы

Повышена производительность ПК и совместимость с Intel XeSS 2.0

Исправлены проблемы со стабильностью на PlayStation

Геймплей и прогресс

Улучшено поведение и стабильность ИИ Playpal

Сглажен ход головоломок и взаимодействие с объектами

Устранены логические помехи

Враги и антагонисты

Исправлены проблемы с коллизиями и анимацией движения врагов во время погони и скрытности

Улучшено поведение руки гипнотизёра Mini Kin Kin и Супервизора

Многопользовательский режим и онлайн-режим

Улучшена синхронизация между хостом и клиентом во время анимации и взаимодействия

Исправлены проблемы с кооперативным прохождением и рассинхронизация в головоломках и погоне

Аудио и видео

Доработана анимация переходов камеры и визуальные эффекты в конце игры

Исправлены проблемы со звуком и рендерингом на разных платформах

Улучшены переходы между комнатами и общая аудиовизуальная стабильность

Достижения и трофеи

Исправлены условия разблокировки достижений для точного отслеживания

Интерфейс и пользовательский интерфейс

Улучшены шрифты и язык меню поддержка

Исправлены различные проблемы с отображением и вводом на разных платформах

Улучшена общая понятность интерфейса и скорость отклика

Little Nightmares 3 вышла 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.