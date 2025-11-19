Ноябрьское обновление Little Nightmares 3 повышает производительность и стабильность в коопе на всех платформах

Ноябрьское обновление для Little Nightmares 3 вносит значительные улучшения, которые повышают производительность и стабильность игрового процесса на всех платформах. Игроки должны ощутить более плавное развитие головоломок, улучшенное поведение врагов и более надёжное взаимодействие как в одиночной игре, так и в онлайн-кооперативе. Эти улучшения направлены на создание более последовательного путешествия по Спирали, уменьшая помехи.
Кроме того, обновление направлено на улучшение визуальной составляющей, стабильности звука и дизайна интерфейса, что обеспечивает более целостный и отзывчивый игровой процесс. Исправлена система отслеживания достижений, а меню, шрифты и языковая поддержка теперь работают более понятно. Благодаря этим изменениям общее представление игры стало более продуманным и привлекательным как для вернувшихся, так и для новых игроков.
Полное описание обновления
Производительность и стабильность платформы
- Повышена производительность ПК и совместимость с Intel XeSS 2.0
- Исправлены проблемы со стабильностью на PlayStation
Геймплей и прогресс
- Улучшено поведение и стабильность ИИ Playpal
- Сглажен ход головоломок и взаимодействие с объектами
- Устранены логические помехи
Враги и антагонисты
- Исправлены проблемы с коллизиями и анимацией движения врагов во время погони и скрытности
- Улучшено поведение руки гипнотизёра Mini Kin Kin и Супервизора
Многопользовательский режим и онлайн-режим
- Улучшена синхронизация между хостом и клиентом во время анимации и взаимодействия
- Исправлены проблемы с кооперативным прохождением и рассинхронизация в головоломках и погоне
Аудио и видео
- Доработана анимация переходов камеры и визуальные эффекты в конце игры
- Исправлены проблемы со звуком и рендерингом на разных платформах
- Улучшены переходы между комнатами и общая аудиовизуальная стабильность
Достижения и трофеи
- Исправлены условия разблокировки достижений для точного отслеживания
Интерфейс и пользовательский интерфейс
- Улучшены шрифты и язык меню поддержка
- Исправлены различные проблемы с отображением и вводом на разных платформах
- Улучшена общая понятность интерфейса и скорость отклика
Little Nightmares 3 вышла 10 октября 2025 года на ПК, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.
А оно там надо? Я смотрел прохождение полностью, игра вообще ни какая , и то что там болванчик за тобой ходит, точнее ты за ним атмосферу не делает
Круть, как раз собирался проходить после прохождения последней Мафии.