Объявлена дата выхода следующего дополнения для Little Nightmares 3 - The Shores

Студия Supermassive Games и издатель Bandai Namco раскрыли дату выхода второго дополнения (DLC) для Little Nightmares 3, релиз которого состоится уже совсем скоро.
В июне 2026 года игроки уже смогли опробовать дополнение The Backstage для Little Nightmares 3. Вскоре у них появится отличный повод снова запустить этот кооперативный проект от Supermassive Games, так как выход второго дополнения к игре уже не за горами.
Supermassive Games и Bandai Namco поделились новостью в официальном аккаунте франшизы в Twitter/X: второе дополнение для Little Nightmares 3 под названием The Shores выйдет 30 сентября 2026 года. Стоит отметить, что этот дополнительный контент входит в состав сезонного абонемента «Тайны Спирали» (Secrets of the Spiral).
Судя по названию и первому опубликованному изображению, нас ждут уровни, связанные с водной стихией, и, вероятнее всего, новые существа, которые будут преследовать главных героев — Малого и Одну. Однако на данный момент Supermassive Games не раскрыла подробностей сюжета и наполнения дополнения The Shores. Несомненно, больше информации появится в ближайшие дни, учитывая, что релиз нового контента уже совсем близок.
ООО НЕТ только не это унылое дерьмо, опять Твич будет весь измазан этим дерьмом!!!
Позор от Supermassive Games.
Только Reanimal! Даже со всеми проблемами...
Нормальная игруля класс.