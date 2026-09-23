Объявлена дата выхода следующего дополнения для Little Nightmares 3 - The Shores

Студия Supermassive Games и издатель Bandai Namco раскрыли дату выхода второго дополнения (DLC) для Little Nightmares 3, релиз которого состоится уже совсем скоро.

В июне 2026 года игроки уже смогли опробовать дополнение The Backstage для Little Nightmares 3. Вскоре у них появится отличный повод снова запустить этот кооперативный проект от Supermassive Games, так как выход второго дополнения к игре уже не за горами.

Supermassive Games и Bandai Namco поделились новостью в официальном аккаунте франшизы в Twitter/X: второе дополнение для Little Nightmares 3 под названием The Shores выйдет 30 сентября 2026 года. Стоит отметить, что этот дополнительный контент входит в состав сезонного абонемента «Тайны Спирали» (Secrets of the Spiral).

Судя по названию и первому опубликованному изображению, нас ждут уровни, связанные с водной стихией, и, вероятнее всего, новые существа, которые будут преследовать главных героев — Малого и Одну. Однако на данный момент Supermassive Games не раскрыла подробностей сюжета и наполнения дополнения The Shores. Несомненно, больше информации появится в ближайшие дни, учитывая, что релиз нового контента уже совсем близок.