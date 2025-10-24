Первый крупный патч Little Nightmares 3 добавляет улучшения ИИ, графики и онлайн-режима

Bandai Namco опубликовала свежие заметки о патче для Little Nightmares 3, в которых рассказала о полезных обновлениях поведения ИИ-компаньонов, улучшенной синхронизации клиента и хоста, исправлениях общих ошибок и многом другом. Little Nightmares 3 вышла на ПК и консолях 10 октября, и игрокам стоит скачать последний патч, чтобы улучшить игровой процесс.

В обновлении от Bandai Namco подробно описывается ряд исправлений, внесённых разработчиком Supermassive Games. Также отмечается, что команда использовала комментарии и отзывы игроков для работы над последними улучшениями, которые помогут игрокам получать больше удовольствия от прохождения Little Nightmares 3.

Среди изменений в поведении и анимации ИИ-компаньонов, улучшенное взаимодействие игрока с окружающей средой и улучшенная синхронизация между хостом и клиентом. Более общие исправления включают обновления постобработки для улучшения яркости и видимости, улучшения локализации и меню, а также исправления ошибок контроллера, таких как исправление вибрации. Обновление для Little Nightmares 3 выходит отдельно для каждой платформы: поклонники ПК, PlayStation и Xbox уже получили доступ к патчу 23 октября, в то время как игрокам Nintendo Switch и Switch 2 придётся подождать до 31 октября, чтобы загрузить обновление.

Полные примечания к патчу доступны по ссылке.