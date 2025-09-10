Разработчики Little Nightmares 3 сообщили, что самой востребованной функцией был кооператив

Little Nightmares 3 собирается встряхнуть жуткую формулу серии, добавив второго игрока. Пока Tarsier усердно работает над Reanimal, франшизой теперь руководят создатели Until Dawn, Supermassive Games. Очевидно, что команда приложила все усилия, чтобы сохранить то, что нравится фанатам, и при этом расширить горизонты, внедряя новые функции.

Благодаря множеству жестоких сцен Little Nightmares всегда была средоточием зрелищности, поэтому возможность разделить игру со вторым игроком — естественное дополнение.

Продюсер Корали Фениелло объяснила:

Думаю, в Little Nightmares 2 мы уже начали двигаться в этом направлении, добавив ИИ-компаньона. Мы проводили опросы среди игроков, и самой востребованной функцией был кооперативный режим, поэтому мы очень хотели реализовать его в Little Nightmares 3.

Она сообщила, что это одна из причин, по которой Supermassive «подошла» для этой игры, поскольку компания часто экспериментировала с многопользовательским хоррором в играх серии The Dark Pictures Anthology. Тем не менее, разработка интеллектуальной собственности другой студии всегда сопряжена с уникальными сложностями.

Я работаю над серией со времён Little Nightmares 2, а сотрудники Bandai Namco работают над ней с самого начала. Для нас было очень важно провести множество обсуждений с Supermassive Games, чтобы убедиться в наилучшем сотрудничестве. Думаю, всё идёт очень хорошо, и мы много общались, чтобы определиться с лицензией.

Чтобы добиться успеха, команде «пришлось очень подробно изучить каждую деталь в Little Nightmares 1 и 2». Фениелло выделяет уникальный стиль анимации игры как один из аспектов идентичности серии, который было особенно сложно передать.

Анимация создаёт ощущение покадровой съёмки. В какой-то момент мы работали над анимацией и увидели, что она слишком быстрая. Нам пришлось снизить скорость, чтобы она соответствовала стилю. Это касается всего: нам нужно было проецировать себя и понимать концепцию. Думаю, нам удалось отлично подойти к стандартам Little Nightmares 1 и 2. Это, безусловно, было непросто.

В основе кооперативной механики Little Nightmares 3 лежит дизайн двух крошечных главных героев: Малого и Одной. У обоих есть уникальные способности, которые позволяют им по-разному взаимодействовать с окружением. Малой вооружён самодельным луком, которым можно бить по кнопкам или лопать дальние воздушные шары, а Одна — тяжёлым гаечным ключом, способным пробивать хрупкие преграды.

Иногда нужны особые способности каждого из них, а иногда всё зависит от того, кто где. Это асимметричный игровой процесс, где один игрок делает что-то одно, а другой — что-то другое. Мы не хотели, чтобы один игрок просто что-то делал, а другой просто бегал. В каждой сложной головоломке вам придётся играть вдвоем.

Как бы ни был увлекателен кооперативный режим, есть и полноценный однопользовательский режим, если вы хотите создать игру, более похожую на первые две игры, где одним из персонажей управляет ИИ.

Мы провели множество игровых тестов, чтобы убедиться, что игрокам понравится как одиночная игра, так и кооператив, и внесли немало корректировок. В конечном итоге балансировка может оказаться довольно сложной задачей, потому что мы не хотим, чтобы ИИ слишком сильно помогал, но при этом хотим, чтобы он был рядом и хорошо реагировал. Поэтому, я думаю, это вопрос итераций и того, чтобы с ИИ было приятно играть.

Те, кто играет в Little Nightmares 3 в одиночку, также смогут увидеть некоторые эксклюзивные анимации персонажей, недоступные в многопользовательском режиме. Единственный аспект формулы Little Nightmares, который, похоже, страдает при игре вторым игроком, — это её фирменный «очаровательный ужас».

Кооперативный режим действительно меняет атмосферу, но это зависит от того, с кем вы играете. Мы видели, как некоторые игроки были очень напуганы и брали с собой напарника.

Тем, кто привык к хоррор-играм, Фениелло утверждает, что одиночный режим, скорее всего, вызовет страх:

Именно поэтому мы и хотели добавить одиночный режим, чтобы вы могли прочувствовать обе атмосферы в зависимости от того, чего вы хотите и как хотите играть.

Выход Little Nightmares 3 запланирован на 10 октября для ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X/S, Xbox One, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.