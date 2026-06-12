Состоялся релиз дополнения The Backstage для Little Nightmares 3

Сегодня состоялся релиз дополнения The Backstage для игры Little Nightmares 3 - оно уже доступно игрокам.

The Backstage перенесёт игроков в самую темную часть Карнавала. В дополнении Малой встретит Дайма, нового ребёнка в шляпе-факеле. Двум детям предстоит столкнуться с новыми угрозами и использовать свой свет, чтобы спасти Оленя из рук Кукловода.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.