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Little Nightmares 3 10.10.2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Кооператив
7.7 259 оценок

Состоялся релиз дополнения The Backstage для Little Nightmares 3

AceTheKing AceTheKing

Сегодня состоялся релиз дополнения The Backstage для игры Little Nightmares 3 - оно уже доступно игрокам.

The Backstage перенесёт игроков в самую темную часть Карнавала. В дополнении Малой встретит Дайма, нового ребёнка в шляпе-факеле. Двум детям предстоит столкнуться с новыми угрозами и использовать свой свет, чтобы спасти Оленя из рук Кукловода.

Игра доступна на PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch и Nintendo Switch 2.

Обновления
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Комментарии:  2
Ваш комментарий
Кей Овальд

О, там герой, оказывается, негр, лол. Пойду-ка я удалю эту хрень из желаемых.

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