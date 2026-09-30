Состоялся релиз дополнения The Shores для Little Nightmares 3

Издательство Bandai Namco и студия-разработчик Supermassive Games выпустили сюжетное дополнение The Shores для хоррор-платформера Little Nightmares 3 на ПК и консолях. В новой главе напарники Лоу и Элоун, оставшись без Дайма, прибывают в окутанную туманом прибрежную зону, чтобы через заброшенные дома добраться до таинственного маяка.
Главной угрозой для героев станут наводнившие локацию пиявки и охраняющий их огромный Монстр-пиявка. Это опасное существо ревностно защищает свои владения и мгновенно атакует любого, кто осмелится приблизиться к мелким паразитам.
Путь к маяку пролегает через канализацию под побережьем, где игроков ждут подводные ловушки: открытые трубы, неисправные клапаны и вращающиеся пропеллеры. Продвижение по затопленным комнатам осложняется строго ограниченным запасом воздуха у персонажей.
Расширение доступно на ПК и консолях в рамках сезонного пропуска Secrets of The Spiral.
мне одному показалось что 3 часть не сок по сравнению предыдущими 2мя?
Как раз ждал
круто ждали долго спасибо вашу игру логическая игра думать куда бужать смотреть
ну да давно мы пиявок не видели.
Хрена я проспал,я думал их 2 части только!)