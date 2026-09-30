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Little Nightmares 3 10.10.2025
Адвенчура, Логические, Ужасы, Кооператив
7.6 272 оценки

Состоялся релиз дополнения The Shores для Little Nightmares 3

Gruz_ Gruz_

Издательство Bandai Namco и студия-разработчик Supermassive Games выпустили сюжетное дополнение The Shores для хоррор-платформера Little Nightmares 3 на ПК и консолях. В новой главе напарники Лоу и Элоун, оставшись без Дайма, прибывают в окутанную туманом прибрежную зону, чтобы через заброшенные дома добраться до таинственного маяка.

Главной угрозой для героев станут наводнившие локацию пиявки и охраняющий их огромный Монстр-пиявка. Это опасное существо ревностно защищает свои владения и мгновенно атакует любого, кто осмелится приблизиться к мелким паразитам.

Путь к маяку пролегает через канализацию под побережьем, где игроков ждут подводные ловушки: открытые трубы, неисправные клапаны и вращающиеся пропеллеры. Продвижение по затопленным комнатам осложняется строго ограниченным запасом воздуха у персонажей.

Расширение доступно на ПК и консолях в рамках сезонного пропуска Secrets of The Spiral.

Релизы 2 Трейлеры 15
30
10
Комментарии:  10
Ваш комментарий
Selfless Zhi

мне одному показалось что 3 часть не сок по сравнению предыдущими 2мя?

4
ViksOne

Как раз ждал

PetrifiedOlof

круто ждали долго спасибо вашу игру логическая игра думать куда бужать смотреть

QueasyQuaid

ну да давно мы пиявок не видели.

Azimut zvuk

Хрена я проспал,я думал их 2 части только!)