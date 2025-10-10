Состоялся выход Little Nightmares 3. Игра обошла предыдущие части по пиковому онлайну в Steam на релизе

Little Nightmares 3 вышла на PlayStation 5 и PlayStation 4, Xbox Series X/S и Xbox One, ПК, Nintendo Switch 2 и оригинальной Nintendo Switch. Благодаря широкому релизу, практически каждый сможет опробовать игру, независимо от платформы.

Самое большое изменение в этой серии — возможность играть с другом онлайн. Впервые в серии появился кооперативный режим, который полностью меняет подход к решению головоломок и исследованию мира. Если вы предпочитаете играть в одиночку, ИИ-компаньон будет помогать вам и реагировать на ваши команды.

Через несколько часов после выхода пиковый онлайн в Steam составил 13 616 пользователей, что сделало её лучшей по этому показателю на релизе. Пиковый онлайн Little Nightmares 2 остановился на отметке 10 563 пользователя (7 103 на релизе). У первой части он гораздо выше – 78 169 игроков – но был достигнут только благодаря бесплатной раздаче несколько лет спустя. В релизный период пик активности составил 1 474 пользователя.