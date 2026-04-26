Состоялся выход Little Nightmares VR: Altered Echoes

Компания Bandai Namco Entertainment объявила о запуске мрачной атмосферной приключенческой головоломки для виртуальной реальности Little Nightmares VR: Altered Echoes для на PlayStation 5 (PSVR2), ПК (Meta Horizon Store и SteamVR) и отдельно на Meta Quest 2 и 3.

Little Nightmares VR: Altered Echoes предлагает совершенно новый способ игры во франшизу Little Nightmares, управляя непосредственно Темной Шестой, что делает этот эпизод франшизы самым захватывающим на сегодняшний день. Жуткая и атмосферная вселенная, которую игроки полюбили, предстанет в совершенно новом свете, вблизи, где каждый поворот может скрывать новую опасность.

В своем стремлении воссоединить Темную Шестую с недостающей частью себя, некоторые игроки могут узнать знакомые лица и места, но вскоре они поймут, что внешность обманчива. Кроме того, новые локации, такие как Железнодорожный вокзал, где маячит Кондуктор, новые угрозы, головоломки и обитатели расширяют лор Little Nightmares, предлагая новую эмоционально захватывающую историю.