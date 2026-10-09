Little Prince Tyger превратит мрачную сказку в испытание на меткость - анонсирован пиксельный рогалик на 1000 уровней

Издатель Team17 и французская студия Saltitude представили Little Prince Tyger — мрачное фэнтезийное приключение в жанре roguelike, которое выйдет на PC в Steam в 2027 году. Игра вдохновлена стихотворением Уильяма Блейка «Тигр» и предлагает отправиться в жестокое путешествие в роли крошечного охотника с луком.

По сюжету королева поручает герою найти пропавшего принца Галаада. На пути его ждут необычные чудовища и более тысячи тщательно созданных уровней, каждый из которых целиком помещается на одном экране. Несмотря на минималистичную пиксельную графику, Little Prince Tyger делает ставку на физику: точность выстрелов, вес стрел и взаимодействие с окружением будут напрямую влиять на исход сражений.

Важную роль сыграет развитие персонажа. Во время прохождений игроки смогут менять характеристики героя, усиливать урон кровотечением, увеличивать скорость передвижения и натяжения тетивы, а также экспериментировать с управлением жидкостями и замедлением времени. Помимо лука, станут доступны копья, бумеранги, метательные ножи и ловушки.

Между сражениями игроки будут узнавать истории необычных персонажей, пытающихся найти своё место в жестоком мире. Разработчики обещают сочетание динамичных боёв, тактических решений и постоянно меняющихся возможностей развития. Судя по описанию, Little Prince Tyger стремится объединить короткие испытания с глубокой системой взаимодействия с окружением, превращая каждый новый забег в отдельную проверку навыков.