Майк Роуз, глава издательства No More Robots, резко осудил ряд негативных пользовательских обзоров на игру Little Rocket Lab. Конфликт разгорелся вокруг комментариев, критикующих разнообразие персонажей в проекте.
Little Rocket Lab - это строительный симулятор с пиксельной графикой, выпущенный 7 октября этого года на PC и Xbox. Игроку предстоит развивать промышленность городка и строить ракету. Несмотря на сложный запуск, совпавший с глобальным сбоем Steam, игра впоследствии заслужила "Крайне положительные" отзывы в Steam. Однако 8 декабря Роуз сообщил, что игра лишилась этого статуса после публикации нескольких негативных отзывов. Их авторы жаловались на "излишнюю политкорректность", повестку и DEI.
Майк Роуз очень разозлился из-за негативных отзывов и довольно грубо ответил на каждый, порекомендовав авторам воспользоваться возвратом средств и в будущем избегать игр его компании. Кроме того, он раскритиковал политику Valve в модерации обзоров, задавшись вопросом, почему подобные, по его мнению, не связанные с игровым процессом отзывы допустимы, предложив ввести фильтры на определенные термины.
Отзыв: Слишком много навязанной политики. Всего через 15 минут мне начали впихивать эту DEI-белиберду. Хотя графика и музыка - огонь, хотел бы я, чтобы больше игр использовали изометрическую пиксельную графику.
Ответ: Привет, Николас! Пожалуйста, свяжись со Steam и попроси у них возврат средств - мы действительно предпочли бы, чтобы люди с такими отсталыми взглядами не играли в наши игры. Спасибо!
Отзыв: Сначала я хотел похвалить игру за то, что в средневековом фэнтези-сеттинге нет черных без всякой на то причины, но потом понял, что они просто решили подождать до второй части игры, чтобы начать пихать всю эту DEI-повестку.
Ответ: Эй! Ты заставляешь меня чувствовать стыд за то, что я британец. Пожалуйста, верни деньги за игру и заползай обратно в ту дыру, из которой вылез. С наилучшими пожеланиями!
Несмотря на скандал, Little Rocket Lab продолжает развиваться: 5 декабря игра получила поддержку японского языка, а до 19 декабря на нее действует скидка 25% в Steam. Игра также доступна в подписке PC Game Pass, а 10 декабря вышла на Nintendo Switch.
