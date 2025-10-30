Limited Run Games объявила о возвращении одной из самых редких игр эпохи NES - Little Samson

Компания Limited Run Games объявила о возвращении одной из самых редких и почитаемых игр эпохи NES — Little Samson. Ремастер платформера выйдет в 2026 году на PlayStation 5, Nintendo Switch и ПК через Steam, а работать он будет на фирменном движке Carbon Engine, предназначенном для бережного переноса классики на современные платформы.

Оригинальная Little Samson, созданная студией Takeru и изданная TAITO, вышла в 1992 году и стала одним из самых впечатляющих проектов на 8-битной консоли Nintendo. Игра рассказывает о юном герое Сэмсоне и его отряде волшебных существ, которым предстоит остановить Принца Тьмы Так-Иида и спасти Имперское королевство Форджи. Игроки могут управлять четырьмя уникальными персонажами — Сэмсоном, огнедышащим драконом Кикирой, живой каменной статуей Гаммом и проворной мышью К.О., каждая из которых обладает своими способностями и стилем игры.

Оригинал ценится за детализированную графику, плавную анимацию и продуманный дизайн уровней, что делает его одной из лучших игр своего времени. Сегодня картридж Little Samson с коробкой и инструкцией считается редчайшим раритетом, стоимость которого может достигать нескольких тысяч долларов.

Теперь благодаря ремастеру новое поколение игроков сможет открыть для себя этот шедевр — в обновлённом качестве, но с сохранением духа оригинала.