Расслабляющая головоломка A Little to the Left для любителей наводить порядок разошлась тиражом в 500 тыс. копий ©

В преддверии июньского запуска A Little to the Left: Cupboards & Drawers разработчик Max Inferno и издатель Secret Mode объявили, что расслабляющая головоломка A Little to the Left для любителей наводить порядок разошлась полумиллионным тиражом.

За шесть месяцев с момента выпуска игроки убрали более 554 миллионов предметов кампании, разыграли более 173 миллионов головоломок Daily Tidy и использовали более 70 миллионов подсказок. Вы можете найти всю статистику первых 500 000 продаж A Little to the Left с помощью этой аккуратной инфографики:

Сортируйте, складывайте и упорядочивайте предметы домашнего обихода в определенном порядке. Приготовьтесь навести порядок в шкафах и секретных отсеках дома с еще более очаровательными иллюстрациями, удивительными сценариями и 25 восхитительными новыми головоломками на тему шкафов и ящиков.

A Little to the Left доступна на ПК, Mac и Nintendo Switch.