LittleBigPlanet - ещё одна игра для PlayStation, в которую теперь можно сыграть на ПК

Список игр для PlayStation, доступных на ПК, продолжает расти. Так, благодаря технологиям искусственного интеллекта на компьютере уже можно запустить Astro Bot и God of War III Remastered. Сегодня в центре внимания оказался ещё один эксклюзив эпохи PS3.
Для игры LittleBigPlanet был создан нативный порт на ПК с использованием модели Claude Opus 5.5. Планируется публикация на GitHub для владельцев лицензионной копии игры. Пользователям потребуется предоставить собственные игровые файлы. Данная версия включает в себя ряд улучшений.
- Нативный код для ПК (архитектура x86-64)
- Нативный графический рендерер Vulkan
- Поддержка более высоких разрешений
- Ведётся работа над поддержкой более высокой частоты кадров (FPS)
- Более плавное отображение благодаря интерполяции кадров
- Физика, симуляция ткани, скиннинг (деформация оболочки) и аудиосистема переработаны для ПК
- Сюжетные уровни уже полностью проходимы — от начала до конца
- Запланирована поддержка дополнений (DLC)
- Исправление визуальных ошибок и мерцания продолжается
LittleBigPlanet — игра, которую было сложно эмулировать из-за ее глубокой зависимости от процессора Cell консоли PS3. Теперь же она поддерживает высокое разрешение, стабильную частоту кадров и отличается более плавным игровым процессом благодаря интерполяции кадров. Основная сюжетная кампания полностью проходима, а дополнения (DLC) планируется добавить позже. На данный момент присутствуют некоторые визуальные ошибки, которые должны быть исправлены в ближайшее время.
ну для 2008 может норм, но для 2026 на хуй она нужна)
Что-то мне кажется, щас у Сони недетский переполох, что будут требовать от Anthropic и OpenAI запрета на декомпиляцию игр.
идеальна для пк. теперь можно модами поддерживать