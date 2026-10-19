LittleBigPlanet - ещё одна игра для PlayStation, в которую теперь можно сыграть на ПК

Список игр для PlayStation, доступных на ПК, продолжает расти. Так, благодаря технологиям искусственного интеллекта на компьютере уже можно запустить Astro Bot и God of War III Remastered. Сегодня в центре внимания оказался ещё один эксклюзив эпохи PS3.

Для игры LittleBigPlanet был создан нативный порт на ПК с использованием модели Claude Opus 5.5. Планируется публикация на GitHub для владельцев лицензионной копии игры. Пользователям потребуется предоставить собственные игровые файлы. Данная версия включает в себя ряд улучшений.

Нативный код для ПК (архитектура x86-64)

Нативный графический рендерер Vulkan

Поддержка более высоких разрешений

Ведётся работа над поддержкой более высокой частоты кадров (FPS)

Более плавное отображение благодаря интерполяции кадров

Физика, симуляция ткани, скиннинг (деформация оболочки) и аудиосистема переработаны для ПК

Сюжетные уровни уже полностью проходимы — от начала до конца

Запланирована поддержка дополнений (DLC)

Исправление визуальных ошибок и мерцания продолжается

LittleBigPlanet — игра, которую было сложно эмулировать из-за ее глубокой зависимости от процессора Cell консоли PS3. Теперь же она поддерживает высокое разрешение, стабильную частоту кадров и отличается более плавным игровым процессом благодаря интерполяции кадров. Основная сюжетная кампания полностью проходима, а дополнения (DLC) планируется добавить позже. На данный момент присутствуют некоторые визуальные ошибки, которые должны быть исправлены в ближайшее время.