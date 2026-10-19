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LittleBigPlanet 27.10.2008
Аркада, Логические, Платформер, Песочница
8.2 155 оценок

LittleBigPlanet - ещё одна игра для PlayStation, в которую теперь можно сыграть на ПК

monk70 monk70

Список игр для PlayStation, доступных на ПК, продолжает расти. Так, благодаря технологиям искусственного интеллекта на компьютере уже можно запустить Astro Bot и God of War III Remastered. Сегодня в центре внимания оказался ещё один эксклюзив эпохи PS3.

Для игры LittleBigPlanet был создан нативный порт на ПК с использованием модели Claude Opus 5.5. Планируется публикация на GitHub для владельцев лицензионной копии игры. Пользователям потребуется предоставить собственные игровые файлы. Данная версия включает в себя ряд улучшений.

  • Нативный код для ПК (архитектура x86-64)
  • Нативный графический рендерер Vulkan
  • Поддержка более высоких разрешений
  • Ведётся работа над поддержкой более высокой частоты кадров (FPS)
  • Более плавное отображение благодаря интерполяции кадров
  • Физика, симуляция ткани, скиннинг (деформация оболочки) и аудиосистема переработаны для ПК
  • Сюжетные уровни уже полностью проходимы — от начала до конца
  • Запланирована поддержка дополнений (DLC)
  • Исправление визуальных ошибок и мерцания продолжается

LittleBigPlanet — игра, которую было сложно эмулировать из-за ее глубокой зависимости от процессора Cell консоли PS3. Теперь же она поддерживает высокое разрешение, стабильную частоту кадров и отличается более плавным игровым процессом благодаря интерполяции кадров. Основная сюжетная кампания полностью проходима, а дополнения (DLC) планируется добавить позже. На данный момент присутствуют некоторые визуальные ошибки, которые должны быть исправлены в ближайшее время.

ПК 11
49
20
Комментарии:  20
Ваш комментарий
jabloko26

ну для 2008 может норм, но для 2026 на хуй она нужна)

10
djava

Что-то мне кажется, щас у Сони недетский переполох, что будут требовать от Anthropic и OpenAI запрета на декомпиляцию игр.

9
ZackSnyder

идеальна для пк. теперь можно модами поддерживать

7
kotasha