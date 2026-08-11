RPCS3 теперь запускает ранние версии LittleBigPlanet на ПК, включая бета-версии и демоверсии

Команда RPCS3 расширила совместимость с LittleBigPlanet на гораздо более старые версии игры. Бета-версии, демоверсии и полноценные релизные версии вплоть до версии 1.20 теперь можно запускать через эмулятор PlayStation 3.

До сих пор пользователям, как правило, требовалась LittleBigPlanet версии 1.21 или новее. Более ранние версии использовали старую версию игрового движка и при запуске через RPCS3 зависали на первом экране загрузки.

Согласно RPCS3, участник проекта GalCiv исправил несколько ошибок в сетевом коде эмулятора, которые были причиной этой проблемы. Исправления позволяют старым версиям движка пройти экран загрузки и перейти непосредственно к игровому процессу.

RPCS3 сообщил, что ранние версии LittleBigPlanet теперь запускаются на ПК, позволяя исследовать бета-версии, демоверсии и полноценные версии игры вплоть до v1.20. Команда также поблагодарила GalCiv за исправление множества ошибок в сетевом коде RPCS3.

В первую очередь это полезно для сохранения истории игры и тестирования. За время существования LittleBigPlanet получила множество обновлений, а отдельные демоверсии и бета-релизы также выпускались с собственными официальными кодами продукта. RPCS3 подтвердил, что бета-релизы могут добавляться в его базу совместимости, если Sony присвоила им отдельный код продукта.

RPCS3 уже содержит в своей базе совместимости несколько релизов LittleBigPlanet, включая стандартную версию игры, Game of the Year Edition и отдельные демоверсии. Для LittleBigPlanet 2 также существуют записи о бета-версии и демоверсии Move Pack Demo. Последнее изменение расширяет возможности тестирования более ранней истории оригинальной игры.

Исправление не возвращает оригинальные серверы LittleBigPlanet, принадлежавшие Sony. Эти сервисы больше недоступны, хотя для поддерживаемых версий существуют альтернативы, созданные сообществом. Обновление RPCS3 непосредственно касается эмуляции самих старых версий игры.