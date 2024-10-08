31 октября, спустя 10 лет после релиза, LittleBigPlanet 3 будет навсегда удалена из PS Store вместе со всеми скинами.
Купленная игра и скины остаются на аккаунте. Если вы когда-то забрали игру по подписке PS Plus (не по Extra), то она у вас также останется на аккаунте.
В Турции игра стоит 699 лир. Полностью на русском языке.
Напомним, за игру отвечала студия Sumo Digital. Что касается создателей все серии из Media Molecule, то они в 2020 году выпустили движок Dreams для создания игр на PS4. Проект оказался финансово провальным.
Но Sony не закрыла студию. В апреле 2023 года было объявлено, что студия завершает поддержку Dreams и переходит к созданию следующего проекта — скорее всего, на этот раз более классической игры в их стиле. Ждем года через два-три.
31 октября LittleBigPlanet 3 будет навсегда удалена из PS Store вместе со всеми скинами
31 октября, спустя 10 лет после релиза, LittleBigPlanet 3 будет навсегда удалена из PS Store вместе со всеми скинами.
никогда не понимал и не пойму, зачем удалять свои же старые игры со своего же магазина? поставьте по минимуму и оставьте игру. нет, надо удалять.
что поддерживать? чтобы игра в магазине просто была?
Вот за это я и не люблю Сони, Даже Майки поняли что обрывать поддержку старых игр с прошлого поколение консолей это бред и запилила полноценную поддержку, так ещё иногда и сами их поддерживают, в своё время Xbox хотел чисто именно из-за такого отношения к игрокам и брать, а не как Сони.
Политика сони уже давно ясно плати за всё, когда ходили слухи о полной поддержки игр ps2 на ps4, и знаешь что они сделали ? Взяли и выпустили не большой кусок игр в цифре и на этом всё, вот майкам да респект, ед что обратку пока что свернули что жаль.
Любимая игра дочери. Очень расстроилась когда сервера закрыли, вся ценность игры была именно там. Сони показали свое отношение к пользователям и после этого решили пятую плойку не покупать. Ждем выхода Restitched в steam.
Сони конечно те ещё жмоты, в игре столько косметики платной что ужас, но удалить игру они всегда рады.
лол такое гуано и 2000 руб xD
А что по твоему не гуано?
на плойке ? бладборн есесн и demon souls