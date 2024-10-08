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LittleBigPlanet 3 17.11.2014
Аркада, Логические, Платформер
7.6 136 оценок

31 октября LittleBigPlanet 3 будет навсегда удалена из PS Store вместе со всеми скинами

Solstice
Новости

31 октября, спустя 10 лет после релиза, LittleBigPlanet 3 будет навсегда удалена из PS Store вместе со всеми скинами.

Купленная игра и скины остаются на аккаунте. Если вы когда-то забрали игру по подписке PS Plus (не по Extra), то она у вас также останется на аккаунте.

В Турции игра стоит 699 лир. Полностью на русском языке.

Напомним, за игру отвечала студия Sumo Digital. Что касается создателей все серии из Media Molecule, то они в 2020 году выпустили движок Dreams для создания игр на PS4. Проект оказался финансово провальным.

Но Sony не закрыла студию. В апреле 2023 года было объявлено, что студия завершает поддержку Dreams и переходит к созданию следующего проекта — скорее всего, на этот раз более классической игры в их стиле. Ждем года через два-три.

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3
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
AlexVurhis

никогда не понимал и не пойму, зачем удалять свои же старые игры со своего же магазина? поставьте по минимуму и оставьте игру. нет, надо удалять.

5
Комментарий удален
AlexVurhis kolinmah

что поддерживать? чтобы игра в магазине просто была?

1
Maksimys Flether

Вот за это я и не люблю Сони, Даже Майки поняли что обрывать поддержку старых игр с прошлого поколение консолей это бред и запилила полноценную поддержку, так ещё иногда и сами их поддерживают, в своё время Xbox хотел чисто именно из-за такого отношения к игрокам и брать, а не как Сони.

5
kotasha

Политика сони уже давно ясно плати за всё, когда ходили слухи о полной поддержки игр ps2 на ps4, и знаешь что они сделали ? Взяли и выпустили не большой кусок игр в цифре и на этом всё, вот майкам да респект, ед что обратку пока что свернули что жаль.

0
XerographicMikael

Любимая игра дочери. Очень расстроилась когда сервера закрыли, вся ценность игры была именно там. Сони показали свое отношение к пользователям и после этого решили пятую плойку не покупать. Ждем выхода Restitched в steam.

1
kotasha

Сони конечно те ещё жмоты, в игре столько косметики платной что ужас, но удалить игру они всегда рады.

0
Wolfenstein

лол такое гуано и 2000 руб xD

-5
Alkatraz7N7

А что по твоему не гуано?

0
Wolfenstein Alkatraz7N7

на плойке ? бладборн есесн и demon souls

-1