31 октября LittleBigPlanet 3 будет навсегда удалена из PS Store вместе со всеми скинами

31 октября, спустя 10 лет после релиза, LittleBigPlanet 3 будет навсегда удалена из PS Store вместе со всеми скинами.



Купленная игра и скины остаются на аккаунте. Если вы когда-то забрали игру по подписке PS Plus (не по Extra), то она у вас также останется на аккаунте.



В Турции игра стоит 699 лир. Полностью на русском языке.



Напомним, за игру отвечала студия Sumo Digital. Что касается создателей все серии из Media Molecule, то они в 2020 году выпустили движок Dreams для создания игр на PS4. Проект оказался финансово провальным.



Но Sony не закрыла студию. В апреле 2023 года было объявлено, что студия завершает поддержку Dreams и переходит к созданию следующего проекта — скорее всего, на этот раз более классической игры в их стиле. Ждем года через два-три.