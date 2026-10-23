LittleBigPlanet 3 получит нативный порт для ПК: поддержка 4K, 60 FPS, DLSS, FSR, генерации кадров, мыши и клавиатуры

LittleBigPlanet 3 — платформер с возможностью создания собственных уровней, изначально выпущенный для PlayStation 3 и PlayStation 4, — готовится к выходу на ПК. Это стало возможным благодаря независимому проекту, цель которого — обеспечить нативный запуск версии для PS4 на персональных компьютерах. Разработчик представил первый трейлер порта, в котором заявлены поддержка разрешения 4K, стабильные 60 FPS, технологии DLSS и FSR, генерация кадров, а также возможность использования мыши в режиме создания уровней.
Как пояснил автор в своем сообщении на Reddit, x86-код версии для PlayStation 4 выполняется непосредственно на процессоре ПК, а графическая часть использует решение на базе ядра shadPS4 для преобразования процесса отрисовки в Vulkan. Важно отметить, что это не официальный релиз от Sony; кроме того, проект требует дополнительной адаптации специфических консольных сервисов и функций.
Особенности, заявленные для ПК-версии LittleBigPlanet 3:
- Прямое выполнение x86-кода версии для PS4 на центральном процессоре ПК. Проект работает на базе графического ядра shadPS4 с использованием API Vulkan.
- Целевая производительность — 60 кадров в секунду (FPS).
- В трейлере продемонстрировано разрешение 4K; также поддерживаются более высокие разрешения.
- Реализована поддержка технологий DLSS и FSR для сглаживания и масштабирования изображения.
- Доступна функция генерации кадров.
- Предусмотрена нативная поддержка мыши в режиме создания уровней.
- Поддерживаются онлайн-уровни и свободная камера.
- В процессе разработки планируется добавление новых функций.
Разработчик подтвердил, что использует инструменты искусственного интеллекта для помощи в программировании, но подчеркнул, что лично тестирует каждую сборку на наличие ошибок. Кроме того, он поднял вопрос о том, на каком этапе уместно представлять или публиковать незавершённые проекты — особенно учитывая риск того, что разные команды могут независимо друг от друга работать над схожими задачами, не зная о прогрессе коллег.
Для использования этой адаптации потребуются файлы из вашей собственной копии игры LittleBigPlanet 3 для консоли PS4. Дата публичного релиза пока не объявлена, как и точные инструкции по установке; следовательно, упомянутые возможности отражают текущие цели и наработки автора, а не финальную, проверенную версию продукта.
Теперь анонсы на рекомпы тоже будут превращаться в новость?
Там то от нативного мало что есть. Да, запускается через .exe, но по сути код остаётся, грубо говоря, такой же, как при работе через эмулятор, только статичный, а не динамичная переадресация инструкция. Вроде значит, что производительность должна быть выше чем при эмуляции? Когда как. И даже если так, то эти корявые нейропорты, все равно максимально ленивые и далеко не самый эффективный результат по производительности выдают, т.к. конечный мусорный код, в идеале нужно дополнительно оптимизировать, а типы с нейронками, за редким исключением, на этот счёт запариваться не будут