Littlelands: уютное приключение с фермой, сокровищами и опасными подземельями выйдет в раннем доступе 16 ноября

Приключенческая игра Littlelands получила дату выхода в раннем доступе на PC — проект станет доступен в Steam 16 ноября 2026 года. Разработчики Rafael Martín и Kyle Creamer вместе с издателем Apogee Entertainment также выпустили обновлённую демоверсию, в которой можно заранее исследовать красочный мир, познакомиться с его обитателями и попробовать себя в сражениях.

Littlelands сочетает исследование мира, элементы симулятора жизни и динамичные бои. Игрокам предстоит путешествовать по лесам, долинам, джунглям и пустыням, находить спрятанные сокровища, исследовать загадочные пещеры и подземелья, а также помогать необычным персонажам с их повседневными заботами. В спокойные моменты можно порыбачить, выращивать ягоды, ловить насекомых, готовить блюда и обустраивать собственный уголок. Но за пределами безопасных поселений встречаются монстры и опасные противники, поэтому без оружия и хорошей реакции далеко не уйти.

Новая демоверсия учитывает отзывы игроков и предлагает улучшенную боевую систему, расширенные возможности настройки внешности героя и мини-карту. Теперь в сражениях можно фиксировать цель, уклоняться от атак и маневрировать вокруг врагов. На знакомство с игрой отведено около двух часов: доступны шесть уникальных областей, более 20 персонажей и семь типов противников.

Littlelands делает ставку на свободу выбора: можно отправиться навстречу опасностям в поисках приключений или провести день за рыбалкой и хозяйственными делами. Демоверсия уже доступна бесплатно в Steam, а ранний доступ стартует 16 ноября. Дату полноценного релиза разработчики пока не раскрыли.