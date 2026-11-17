Apogee Entertainment выпустила в раннем доступе приключенческую игру Littlelands, сочетающую уютный симулятор жизни с экшен-приключением, исследованиями, заданиями и обустройством фермы.

Игроки отправятся за пределы безопасного городка, чтобы изучать красочный регион, знакомиться с необычными жителями, искать тайные тропы и руины, выполнять поручения и раскрывать секреты.

Приключения можно чередовать с рыбалкой, ловлей насекомых, садоводством и украшением окружения. Героя разрешат настроить, а ферму — восстановить в собственном темпе.

Littlelands уже доступна в раннем доступе на ПК под управлением Windows.