Состоялся релиз экшена Liuyin's World в сеттинге китайского киберпанк-фэнтези

Китайская студия Kingnagame выпустила на ПК в Steam свою новую игру Liuyin's World (琉隐无界). Это экшен-RPG, которая завершает трилогию спин-оффов серии Liuyin.

Действие игры разворачивается в мире, где Колесо Сансары было искажено и превратилось в искусственный интеллект. Развитие технологий позволило преодолеть границы жизни, объединив плоть, душу и механику в новые формы существования. Однако остатки человечества и демоны не приняли этот путь. Игрокам предстоит исследовать мир, в котором сосуществуют три фракции, и раскрыть причины их конфликта.

Разработчики описывают боевую систему принципом колебание ведет к поражению, поощряя агрессивный стиль игры и контратаки. Кроме стандартных уклонений и парирования, в игре присутствует система из двух боевых стилей и одного пассивного навыка, которые можно развивать по мере исследования мира. Также были добавлены новые виды экипировки, включая оружие, духовные пушки и плащи с уникальными эффектами, которые можно получить за победу над боссами или при исследовании локаций.

Дизайн уровней выполнен в виде сложных взаимосвязанных локаций, состоящих из восьми крупных зон и множества небольших областей. Проект предлагает нелинейное прохождение с несколькими развилками и концовками, что должно повысить реиграбельность. По словам создателей, прохождение основной сюжетной линии займет около 6 часов, а на получение всех достижений и открытие всех финалов потребуется примерно 10 часов.