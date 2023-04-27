HD-2D ремейк ролевой игры LIVE A LIVE вышел на ПК и консолях PlayStation ©

Cегодня компания Square Enix объявила о том, что отмеченная наградами HD-2D RPG LIVE A LIVE теперь доступна на консоли PlayStation 5, PlayStation 4 и ПК в Steam. Ранее выпущенная как новый ремейк HD-2D и получившая признание критиков на Nintendo Switch в прошлом году, LIVE A LIVE — это сюжетная HD-2D-ролевая игра от Team Asano, получившая высокую оценку.

LIVE A LIVE предлагает игрокам свободу исследовать восемь разных историй с восемью разными персонажами, каждая из которых разворачивается в разные периоды времени, начиная от доисторической эпохи до Дикого Запада и т. д. В дополнение к уникальной и очень стратегической боевой системе, называемой «шашечной боевой системой», игроки также могут освоить широкий спектр различных игровых механик в каждой главе, таких как скрытность, неизвестность и размещение ловушек. Игроки также смогут адаптировать свое игровое приключение по своему вкусу; формат эпизодического сюжета дает игрокам свободу проходить каждую главу от начала до конца в любом порядке по своему выбору или даже проходить понемногу каждую главу параллельно одновременно.

LIVE A LIVE была обновлена с использованием технологии HD-2D, которая сочетает ностальгию по пиксельной графике с современной графикой, предлагая классический игровой процесс RPG с обновленными визуальными эффектами на PS4, PS5 и ПК. Игроки также могут рассчитывать на переработанную версию саундтрека к игре, воссозданную под руководством оригинального композитора LIVE A LIVE Йоко Симомура.

Бесплатная игровая демоверсия доступна для загрузки в PlayStation Store и Steam. В демо-версии LIVE A LIVE игроки смогут пройти начальные части трех из восьми историй игры: «Дикий Запад», «Сумерки эпохи Эдо, Япония» и «Далекое будущее». После покупки игроки PlayStation и Steam также смогут перенести свой сохраненный прогресс в полную версию игры, что позволит им продолжить игровой процесс с того места, на котором они остановились.