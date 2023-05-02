Создатель Live A Live надеется сделать продолжение своей любимой JRPG ©

Ремейк JRPG на днях вышел на PS5, PS4 и ПК в прошлом месяце, после дебюта на Nintendo Switch в прошлом году. Режиссера оригинальной игры и продюсера ремейка Такаси Токиту недавно спросили, будет ли продолжение у культовой классики, на что он ответил: "Надеюсь, что да".

Токита так же рассказал, что в ремейке Live A Live нет новых концовок, но ремейк полностью совместим со Steam Deck от Valve. По всей видимости, в ремейке также есть "скрытые секреты", согласно восторженному отзыву геймдиректора.

Игра Live A Live изначально вышла в 1994 году в Японии на Super Famicom. Однако эта JRPG так и не была локализована для западного релиза, а учитывая, что она была выпущена в спорные "золотые годы" JRPG от Square Enix, она сохраняет культовый характер на протяжении десятилетий.

Ремейк 2022 года представил Live A Live не только западной аудитории, которая никогда не могла играть в оригинал в те времена, но и совершенно новой современной аудитории. То, что давно забытая JRPG 1994 года была возрождена для повторного прохождения огромным разработчиком, стало фантастической новостью для аудитории и сторонников сохранения игр, вдохнув новую жизнь в Live A Live.

Перспектива сиквела Live A Live - это, конечно, личная надежда Такаси Токиты, но все же приятно знать, что режиссер готов к продолжению. Учитывая, что мы видим, как новые игры, такие как Octopath Traveler, черпают вдохновение в отчаянных историях Live A Live, а главные герои объединяются в одну большую историю, влияние Live A Live явно ощущается в игровой индустрии и по сей день.