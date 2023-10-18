Состоялся анонс игры "Древние ящеры против русов: битва за Гиперборею" - на этот раз придётся взять на себя роль ящера ©

В сети появился дебютный трейлер игры «Древние ящеры против русов: битва за Гиперборею». Судя по всему, игра будет представлять собой клон Vampire Survivors.

В отличие от игры «Русы против ящеров», где игрок выступает в роли защитника русских земель, в новой игре «Древние ящеры против русов: битва за Гиперборею» предлагается взять на себя управление одним из трёх ящеров. Какими особенностями будет обладать каждый из них — пока неизвестно.

Создатели «Древних ящеров против русов: битвы за Гиперборею» позиционируют свой проект как ответную игру на «Русов против ящеров».

Игра создаётся эксклюзивно для платформы Steam и пока не имеет конкретных сроков релиза. Разработчики лишь отмечают, что игра выйдет «когда-нибудь в ближайшем будущем».