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Русы против Ящеров 27.09.2023
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица, Юмор
7.8 154 оценки

Разработчики игры "Русы против Ящеров" делятся данными о продажах: Steam опережает VK Play почти в 100 раз

Lunersun
Новости

Кто бы мог подумать, но «Русам против Ящеров» уже стукнул годик. Этот безумный экшен в мире древнеславянских мемов успел покорить сердца сотен тысяч геймеров. И вот, разработчики решили поделиться с нами цифрами о продажах и игровой статистике.

Оказывается, Steam просто разгромил VK Play по части продаж. На площадке Valve игру купили аж 672 420 раз, а вот в отечественном магазине — всего 7 000. Разница в 96 раз. И это ещё не вся информация. Геймеры в общей сложности наиграли более 503 000 часов, причём в среднем каждый проводил в игре около 30 минут. Как раз за полчаса можно пробежать всю игру от начала до конца.

Сейчас разработчики уже вовсю трудятся над второй частью игры. Ждать осталось недолго — продолжение обещают выпустить уже в следующем году.

Гойда, братья! Состоялся анонс сиквела "Русов против ящеров"
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20
Комментарии: 20
Ваш комментарий
OzyWoozy
Steam просто разгромил VK Play

С учетом того, что стим разгромил всех, было бы странно если бы вк победил.

16
TanLas

Тут скорее странно что ВК вообще столько набрал - люди чаще всего предпочитают на в одну библиотеку все сгонять, а Steam'ом уже давно пользуются(ВК в сравнении с Steam вообще новорожденный).

5
BroadFlint TanLas

Не говоря еще о качестве такого продукта как VK Play.
Но оно и не удивительно, ведь все мы знаем, что под личиной VK нынче скрывается печально известный mail.ru :)

-1
OzyWoozy BroadFlint

а что у него с качеством? я пробовал, лаунчер как лаунчер, загружается быстро, игры качает, понятно что не стим с его баблом и жизнью в двадцать лет, однако, если не сравнивать с королём, у меня он оставил впечатления лучше чем тот же ориджин, юплей или лаунчер эпиков.

7
OzyWoozy TanLas

возможно есть кто-то кто только им пользуется, есть же фанаты танков, кораблей,калибров,варфейсов и не нужон им этот ваш стим.

2
Анатолий Фидаров

Стимовский зажим яйцами!!!

-1
aptem4ka

Разрабам очень повезло, что люди не пользовались возвратом после прохождения, а то люди, бывает, эксплуатируют это на коротких играх.
ЗЫ: 7к покупок без "эксклюзивности вк плей" вполне себе, на самом деле, учитывая, что vk play довольно молодой сервис без серьезной пользовательской базы

7
Lyс
в среднем каждый проводил в игре около 30 минут. Как раз за полчаса можно пробежать всю игру от начала до конца

Ну, хз. Я такое игрой не считаю. Даже за 40 рублей

2
Morpex333

Шел 2024 год. Придуманы десятки лаунчеров. И до сих пор никто так и не понял, что люди просто хотят все игры держать в одной библиотеке. Это единственная причина, почему я до сих пор не прошел Atomic Heart...

1
vladislavshits

Так тупо удобно, хранить все в одном месте))) А то ради разных игр 100500+ аккаунтов делать, ну

0
Bait795

Не мудрено что в стиме они сделали кассу так как не до лаунчер вк с их лутбоксами для варфейс народу не всосался!

1
Tигра

Ого, оказывается, на самой популярной игровой площадке на планете продажи выше, чем на местечковой. Кто бы мог подумать!

1
Demon-Lord

Как-то совсем непатриотично вышло!

0
Janekste
в среднем каждый проводил в игре около 30 минут. Как раз за полчаса можно пробежать всю игру от начала до конца.

По цене это выйдет гораздо дороже полного издания игр Ubisoft за 130 евробаксов, если посчитать количество часов на 100% прохождение контента. Вдумайтесь только. Вы платите всего лишь за 30 минут игры. Да такое бесплатно должны раздавать. Стыдно деньги брать должно быть за такое.

Steam просто разгромил VK Play по части продаж

Ну естественно. Санкции пока не полностью действуют всё-таки. Вот люди и продолжают в стиме покупать по привычке.

На площадке Valve игру купили аж 672 420 раз, а вот в отечественном магазине — всего 7 000. Разница в 96 раз.

Прекрасный результат для только только появившейся площадки (VK Play только второй год пошёл), которая в мире ну совсем НЕ раскручена. Вы же понимаете, что сравниваете аудиторию стима ВСЕГО мира с аудиторией VK Play только РУ региона. Один РУ регион противопоставили регионам всего мира в стиме.

Я считаю 7000 продаж прекрасный результат для ВК. Для региональной площадки, а не мировой.

0
vanтт

ну кароч потралировать решил местных да

0
Аналиус

мне игра вообще не зашла

0
Agat7

а это и не игра.

0
Wolfenstein

vk что сайт гвно что лаунчер

0
Колесова Людмила

Клоунская игра,клоунская новость.

-5
Goodvini

И ваш клоунский комент от клоуна!

0