Разработчики игры "Русы против Ящеров" делятся данными о продажах: Steam опережает VK Play почти в 100 раз

Кто бы мог подумать, но «Русам против Ящеров» уже стукнул годик. Этот безумный экшен в мире древнеславянских мемов успел покорить сердца сотен тысяч геймеров. И вот, разработчики решили поделиться с нами цифрами о продажах и игровой статистике.

Оказывается, Steam просто разгромил VK Play по части продаж. На площадке Valve игру купили аж 672 420 раз, а вот в отечественном магазине — всего 7 000. Разница в 96 раз. И это ещё не вся информация. Геймеры в общей сложности наиграли более 503 000 часов, причём в среднем каждый проводил в игре около 30 минут. Как раз за полчаса можно пробежать всю игру от начала до конца.

Сейчас разработчики уже вовсю трудятся над второй частью игры. Ждать осталось недолго — продолжение обещают выпустить уже в следующем году.