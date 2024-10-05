Разработчики игры "Русы против Ящеров" делятся данными о продажах: Steam опережает VK Play почти в 100 раз

Кто бы мог подумать, но «Русам против Ящеров» уже стукнул годик. Этот безумный экшен в мире древнеславянских мемов успел покорить сердца сотен тысяч геймеров. И вот, разработчики решили поделиться с нами цифрами о продажах и игровой статистике.
Оказывается, Steam просто разгромил VK Play по части продаж. На площадке Valve игру купили аж 672 420 раз, а вот в отечественном магазине — всего 7 000. Разница в 96 раз. И это ещё не вся информация. Геймеры в общей сложности наиграли более 503 000 часов, причём в среднем каждый проводил в игре около 30 минут. Как раз за полчаса можно пробежать всю игру от начала до конца.
Сейчас разработчики уже вовсю трудятся над второй частью игры. Ждать осталось недолго — продолжение обещают выпустить уже в следующем году.
С учетом того, что стим разгромил всех, было бы странно если бы вк победил.
Тут скорее странно что ВК вообще столько набрал - люди чаще всего предпочитают на в одну библиотеку все сгонять, а Steam'ом уже давно пользуются(ВК в сравнении с Steam вообще новорожденный).
Не говоря еще о качестве такого продукта как VK Play.
Но оно и не удивительно, ведь все мы знаем, что под личиной VK нынче скрывается печально известный mail.ru :)
а что у него с качеством? я пробовал, лаунчер как лаунчер, загружается быстро, игры качает, понятно что не стим с его баблом и жизнью в двадцать лет, однако, если не сравнивать с королём, у меня он оставил впечатления лучше чем тот же ориджин, юплей или лаунчер эпиков.
возможно есть кто-то кто только им пользуется, есть же фанаты танков, кораблей,калибров,варфейсов и не нужон им этот ваш стим.
Стимовский зажим яйцами!!!
Разрабам очень повезло, что люди не пользовались возвратом после прохождения, а то люди, бывает, эксплуатируют это на коротких играх.
ЗЫ: 7к покупок без "эксклюзивности вк плей" вполне себе, на самом деле, учитывая, что vk play довольно молодой сервис без серьезной пользовательской базы
Ну, хз. Я такое игрой не считаю. Даже за 40 рублей
Шел 2024 год. Придуманы десятки лаунчеров. И до сих пор никто так и не понял, что люди просто хотят все игры держать в одной библиотеке. Это единственная причина, почему я до сих пор не прошел Atomic Heart...
Так тупо удобно, хранить все в одном месте))) А то ради разных игр 100500+ аккаунтов делать, ну
Не мудрено что в стиме они сделали кассу так как не до лаунчер вк с их лутбоксами для варфейс народу не всосался!
Ого, оказывается, на самой популярной игровой площадке на планете продажи выше, чем на местечковой. Кто бы мог подумать!
Как-то совсем непатриотично вышло!
По цене это выйдет гораздо дороже полного издания игр Ubisoft за 130 евробаксов, если посчитать количество часов на 100% прохождение контента. Вдумайтесь только. Вы платите всего лишь за 30 минут игры. Да такое бесплатно должны раздавать. Стыдно деньги брать должно быть за такое.
Ну естественно. Санкции пока не полностью действуют всё-таки. Вот люди и продолжают в стиме покупать по привычке.
Прекрасный результат для только только появившейся площадки (VK Play только второй год пошёл), которая в мире ну совсем НЕ раскручена. Вы же понимаете, что сравниваете аудиторию стима ВСЕГО мира с аудиторией VK Play только РУ региона. Один РУ регион противопоставили регионам всего мира в стиме.
Я считаю 7000 продаж прекрасный результат для ВК. Для региональной площадки, а не мировой.
ну кароч потралировать решил местных да
мне игра вообще не зашла
а это и не игра.
vk что сайт гвно что лаунчер
Клоунская игра,клоунская новость.
И ваш клоунский комент от клоуна!