Создатели хита "Русы против ящеров" раскрыли суровую изнанку заработка на мемах и отложили проект мечты на 2050 год

Сооснователь студии The Bratans Даниил во время выступления на главной сцене фестиваля отечественных видеоигр Игропром 2026 раскрыл реальные финансовые показатели вирусного экшена "Русы против ящеров". Несмотря на внушительный тираж в 800 тысяч проданных копий, феноменальный сетевой хайп не принес разработчикам миллионов. По словам автора, игра активно продавалась на сезонных распродажах всего по 20 рублей за копию, поэтому после вычета доли площадки и налогов чистая прибыль на двоих создателей оказалась весьма скромной. Студия осознала, что третья номерная часть про битвы со славянским пафосом потребует слишком много времени и денег, поэтому команда сознательно решила отказаться от создания треш-игр по мемам.

Новым направлением студии стал уютный симулятор автоматизации фабрики "Мурзавод", где пушистые рабочие на советском предприятии спят на конвейерах и устраивают саботаж. Бюджет нового проекта составил около 5 млн рублей. Даниил подчеркнул, что в современных реалиях сумма в 2 млн рублей уходит исключительно на годовую зарплату 1 штатного разработчика с учетом 40% обязательных налоговых и страховых отчислений. Поскольку в штате студии занято двое постоянных программистов, почти весь бюджет уходит только на оплату их труда. Основное ядро студии насчитывает 5 специалистов, тогда как для задач по интерфейсу, анимациям и звуку авторы вынуждены привлекать временных фрилансеров из-за жесткой экономии средств.

Разработка "Мурзавода" кардинально отличается от первой части "Русов против ящеров", где почти все трехмерные модели, звуки и движения брались из открытых сетевых библиотек. В новом симуляторе авторы полностью отказались от готовых покупных заготовок, поэтому каждый конвейер, модель станка и анимации кошачьих повадок рисовались художниками вручную с нуля. Нейросети команда практически не использует, за исключением составления внутренних таблиц. Разработчики пробовали доверить искусственному интеллекту перевод текстов на иностранные языки, однако результат оказался слишком низкого качества, после чего все диалоги отдали на доработку живым специалистам и носителям языка.

Изначально авторы рассматривали более мрачную и депрессивную концепцию завода, в которой уставшие коты ругались матом, курили в перерывах между сменами и рисковали получить травмы на производстве. В процессе создания концепт-артов команда решила не превращать игру во вторую Mewgenics с демонстрацией жестокости. Разработчики выбрали милую и радужную стилистику, сохранив семейный возрастной рейтинг 6 плюс, чтобы в проект могли спокойно играть дети. При этом авторы внедрили необычную интерактивную деталь, добавляя клички реальных домашних питомцев игроков из социальных сетей студии напрямую в базу имен заводских котов.

Вопрос о переходе к масштабным проектам вроде глубоких ролевых игр на выживание вызвал у разработчиков горькую иронию относительно реальных возможностей независимого сектора. Даниил рассказал, что на недавнем внутреннем обсуждении второй руководитель студии представил долгосрочный план, согласно которому команда сможет приступить к созданию масштабного выживача мечты лишь к 2050 году. До наступления этого срока студия намерена заниматься заказной разработкой и выпуском небольших коммерческих игр, пытаясь постепенно накопить достаточный капитал для дорогого производства.

В настоящее время проект про заводских котиков активно продвигается за рубежом при поддержке китайского издателя GameraGames, который организовал демонстрацию игры на азиатских выставках, включая Tokyo Game Show. Полноценный релиз симулятора "Мурзавод" запланирован на конец 2026 года на персональных компьютерах в сервисах Steam и VK Play, причем авторы отдельно подчеркивают, что отечественная площадка забирает лишь 15% комиссии против стандартных 30% в магазине компании Valve.