Берёзки, Дрочеслав и режиссура Тарантино: создатели "Русов против ящеров 2" поделились подробностями игры

Команда разработчиков «Русов против ящеров 2» решила поделиться свежими новостями и показать, как продвигается работа над игрой. В сеть попала новая порция новых скриншотов, да и сами авторы рассказали, чего ждать от продолжения их безумного проекта.

Как оказалось, в сиквеле нас ждёт не только привычный трэш с угаром, но и режиссёрский подход к постановке катсцен. Разработчики говорят, что они вдохновлялись работами Тарантино, а заодно уделили особое внимание локациям — теперь древнерусские деревеньки будут уютно расположены среди берёзовых рощ и пшеничных полей.

Ну а главными героями станут четыре персонажа с говорящими именами: Дрочеслав сын Сергея, Всеслав Чародей, Виктор Корнеплод и Мстислав Дуболюб. У каждого будут свои особые навыки и характер.

Вновь отправиться крошить ящеров можно будет в начале 2025 года.