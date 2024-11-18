ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Русы против Ящеров 2 1-й квартал 2025 г.
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица, Юмор, Кооператив
5.6 36 оценок

Берёзки, Дрочеслав и режиссура Тарантино: создатели "Русов против ящеров 2" поделились подробностями игры

Lunersun
Новости
+ ещё 1 картинка

Команда разработчиков «Русов против ящеров 2» решила поделиться свежими новостями и показать, как продвигается работа над игрой. В сеть попала новая порция новых скриншотов, да и сами авторы рассказали, чего ждать от продолжения их безумного проекта.

Как оказалось, в сиквеле нас ждёт не только привычный трэш с угаром, но и режиссёрский подход к постановке катсцен. Разработчики говорят, что они вдохновлялись работами Тарантино, а заодно уделили особое внимание локациям — теперь древнерусские деревеньки будут уютно расположены среди берёзовых рощ и пшеничных полей.

Ну а главными героями станут четыре персонажа с говорящими именами: Дрочеслав сын Сергея, Всеслав Чародей, Виктор Корнеплод и Мстислав Дуболюб. У каждого будут свои особые навыки и характер.

Вновь отправиться крошить ящеров можно будет в начале 2025 года.

5
3
Комментарии: 3
Ваш комментарий
Lyс

Вот такие "игры" и мешают восприятию игр как вида искусства

1
слона уронили
Ну а главными героями станут четыре персонажа с говорящими именами: Дрочеслав...

Очень славно говорящее имя. Уж лучше сМуда, чем это. Там из непотребства лишь Медведь, который так и не научил пердеть.

0
hpi

Какая пшеница. Должна быть репа.

0