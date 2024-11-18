Берёзки, Дрочеслав и режиссура Тарантино: создатели "Русов против ящеров 2" поделились подробностями игры

Команда разработчиков «Русов против ящеров 2» решила поделиться свежими новостями и показать, как продвигается работа над игрой. В сеть попала новая порция новых скриншотов, да и сами авторы рассказали, чего ждать от продолжения их безумного проекта.
Как оказалось, в сиквеле нас ждёт не только привычный трэш с угаром, но и режиссёрский подход к постановке катсцен. Разработчики говорят, что они вдохновлялись работами Тарантино, а заодно уделили особое внимание локациям — теперь древнерусские деревеньки будут уютно расположены среди берёзовых рощ и пшеничных полей.
Ну а главными героями станут четыре персонажа с говорящими именами: Дрочеслав сын Сергея, Всеслав Чародей, Виктор Корнеплод и Мстислав Дуболюб. У каждого будут свои особые навыки и характер.
Вновь отправиться крошить ящеров можно будет в начале 2025 года.
Вот такие "игры" и мешают восприятию игр как вида искусства
Очень славно говорящее имя. Уж лучше сМуда, чем это. Там из непотребства лишь Медведь, который так и не научил пердеть.
Какая пшеница. Должна быть репа.