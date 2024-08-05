"Братаны" усиливают команду: "мегаконцептуальный художник" присоединяется к разработке игры "Русы против Ящеров 2"

Команда «Русов против Ящеров 2» не сидит сложа руки — в их рядах появился новый талант. «Мегаконцептуальный художник» konhis, известный в определённых кругах, теперь вносит свою лепту в создание игры.

Konhis взялся за непростую задачу: он работает над общим визуальным стилем, рисует концепт-арты и занимается моделями персонажей. Разработчики не скрывают своего энтузиазма. По их словам, приход konhis в команду здорово встряхнул подход к визуальной составляющей. Теперь при создании персонажей и окружения они опираются не только на исторические материалы и реальные образцы, но и на детальные концепт-арты.

Чтобы не быть голословными, создатели игры показали несколько свежих концепт-артов. Эти изображения наглядно демонстрируют, как изменился визуальный стиль проекта с появлением нового художника.

Команда обещает не останавливаться на достигнутом и продолжать делиться новостями о ходе разработки. Они планируют регулярно знакомить игроков с новым контентом, чтобы те могли следить за развитием проекта.