Для "Русов против Ящеров 2" вышло дополнение с новым персонажем

Российская студия Smola Games выпустила новое дополнение для игры «Русы против Ящеров 2».

Аддон добавляет уникального играбельного персонажа с особыми навыками и стилем, а именно красного ящера Джорджа. Также бесплатно доступен новый уровень для сюжетной кампании, который затрагивает события после войны за Гиперборею.

Как говорят разработчики, по сюжету Джордж перешел на сторону русов. Его описывают как специалиста по метанию гранат, стрельбе на ближней дистанции, а также переманиванию врагов.

«Русы против Ящеров 2» — продолжение мемного слэшера 2023 года. Сиквел вышел в марте 2025-го. Главная особенность — кооперативный режим.