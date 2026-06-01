Консольщикам приготовиться к славянскому зажиму: Русы против Ящеров 2 выйдет на PlayStation 5

Издатель Sobaka Studio анонсировал выпуск кооперативного экшена Русы против Ящеров 2, также известного под международным названием Lizards Must Die 2, на игровых консолях PlayStation 5 и PlayStation 4. Ранее проект, разработанный командами the Bratans и Smola Game Studio, был доступен только пользователям персональных компьютеров.

Анонс консольных версий сопроводили юмористическим кинематографическим трейлером. В ролике антропоморфные ящеры играют на приставке вместо работы, за что получают выговор от своего начальника. Босс угрожает подчиненным увольнением за запуск запрещенного проекта, однако в итоге сам увлекается игровым процессом и выбирает одного из доступных персонажей.

Консольная версия выйдет в формате полного издания, которое включит весь ранее выпущенный дополнительный контент, а также специальный режим поля битвы. Игроков на всех платформах ожидает новая сюжетная миссия под названием Русы в Америке.

Сюжет слэшера продолжает историю противостояния древних русов и инопланетных рептилоидов. Захватчики нападают на земли Гипербореи, используя передовые технологии, а защитникам родины предстоит дать им отпор. Проходить сюжетную кампанию можно в одиночку или в совместном режиме, рассчитанном на команду до 4 человек на персональных компьютерах и до 2 участников в онлайн-режиме на консолях PlayStation.

Согласно информации со страницы игры в магазине PlayStation Store, для сетевой игры на консолях Sony потребуется активная подписка PlayStation Plus. Проект получит поддержку вибрации для контроллеров DualSense на PlayStation 5 и DualShock 4 на PlayStation 4.

Выход консольной версии Русы против Ящеров 2 запланирован на 2026 год. Оригинальный релиз игры на персональных компьютерах состоялся 27 марта 2025 года.