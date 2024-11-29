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Русы против Ящеров 2 1-й квартал 2025 г.
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица, Юмор, Кооператив
5.8 38 оценок

"На кончиках пальцев": разработчики игры "Русы против Ящеров 2" показали особенности геймплея в новом трейлере

Lunersun
Новости

Авторы приключенческого экшена «Русы против Ящеров 2» опубликовали геймплейный трейлер игры. В свежем ролике разработчики продемонстрировали главные особенности игры — от динамичных сражений под современную музыку до боевой системы с уникальными умениями героев.

В трейлере также можно увидеть, как именно работает механика боя «на кончиках пальцев», да и вообще оценить все те «бодрые приключения», которые ждут игроков в новой части.

Ну а релиз «Русов против ящеров 2» запланирован на первый квартал 2025 года.

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9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
Диванный Боец
6
Gera007

че это еще раз прокатит что ли?)

2
пынеход

так теперь ее допилят, сделают то, что не смогли в оригинале.

1
пынеход

вот это поддерживаю. Вот это русский игропром, а не ваши эти смуты

2
LancNoDance

"только СЛАВНЫЕ БОГАТЫРИ могут развалить захватчикам КАБИНЫ", не, ну это сильно ))).

1
Patrick Jones

я вижу, они продолжают дело профессора Багирова

1
3AE6ca

На самом деле, для хорошего продолжения первой "игры" им нужно всего лишь добавить кооператив, чутка новых механик и оставить низкую цену...

0
Trofikus

Что-то с чем-то. А что ящериц как тараканов?

-2
Спектр Зис

КАК ТЕБЕ ТАКОЕ, СМУТА?

-2