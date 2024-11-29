"На кончиках пальцев": разработчики игры "Русы против Ящеров 2" показали особенности геймплея в новом трейлере

Авторы приключенческого экшена «Русы против Ящеров 2» опубликовали геймплейный трейлер игры. В свежем ролике разработчики продемонстрировали главные особенности игры — от динамичных сражений под современную музыку до боевой системы с уникальными умениями героев.

В трейлере также можно увидеть, как именно работает механика боя «на кончиках пальцев», да и вообще оценить все те «бодрые приключения», которые ждут игроков в новой части.

Ну а релиз «Русов против ящеров 2» запланирован на первый квартал 2025 года.