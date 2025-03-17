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Русы против Ящеров 2 27.03.2025
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица, Юмор, Кооператив
5.9 55 оценок

Слэшер-экшен "Русы против ящеров 2" выйдет 27 марта 2025 года на ПК

butcher69 butcher69
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Слэшер-экшен "Русы против ящеров 2" выйдет 27 марта 2025 года в Steam и VK Play. Релиз сиквела состоится через полтора года после успеха оригинала, который был выпущен в сентябре 2023 года.

В Русы против ящеров 2 игрокам предстоит снова встать на защиту родины, сражаясь с ящерами, которые обзавелись новыми технологиями.

В игре будут доступны четыре персонажа, каждый со своими уникальными особенностями. Помимо основной сюжетной кампании, включающей девять миссий, разработчики также добавят режим для сражений с волнами врагов.

Сиквел обещает расширить возможности оригинала и предложить фанатам больше динамичных сражений и кооперативных приключений.

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4
Комментарии: 4
Ваш комментарий
BAZKIN

Шутка совсем вышла из под контроля и уже потеряла весь смак

0
AverageSheep

Булгаков нервно курит камыш

0
Пользователь ВКонтакте

Пусть обратно выходит // Артём Савельев

-1
Спектр Зис

Я БРАЛ У РАЗРАБОТЧИКОВ ИНТЕРВЬЮ!

-1