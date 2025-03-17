Слэшер-экшен "Русы против ящеров 2" выйдет 27 марта 2025 года на ПК

Слэшер-экшен "Русы против ящеров 2" выйдет 27 марта 2025 года в Steam и VK Play. Релиз сиквела состоится через полтора года после успеха оригинала, который был выпущен в сентябре 2023 года.

В Русы против ящеров 2 игрокам предстоит снова встать на защиту родины, сражаясь с ящерами, которые обзавелись новыми технологиями.

В игре будут доступны четыре персонажа, каждый со своими уникальными особенностями. Помимо основной сюжетной кампании, включающей девять миссий, разработчики также добавят режим для сражений с волнами врагов.

Сиквел обещает расширить возможности оригинала и предложить фанатам больше динамичных сражений и кооперативных приключений.