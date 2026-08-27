Слэшер "Русы против Ящеров 2" вышел на консолях и получил бесплатное сюжетное дополнение "Русы в Америке"

Студия the Bratans и издатель Smola Game Studio выпустили крупное обновление для кооперативного экшена "Русы против Ящеров 2". Проект добрался до консолей PlayStation и Xbox, а также получил бесплатное сюжетное дополнение под названием "Русы в Америке", продолжающее историю оригинальной кампании.

События нового дополнения разворачиваются сразу после миссии Ящермор и отправляют богатырей на территорию Славянских Штатов Америки. Разработчики добавили 2 новых боссов с повторно использованными анимациями, свежую порцию диалогов и масштабные сражения, призванные поставить точку в затянувшемся противостоянии с рептилоидами.

Одновременно с выходом сюжетного расширения экшен стал доступен на консолях текущего поколения. Спустя длительное время после дебюта на ПК владельцы приставок от Sony и Microsoft получили возможность спасать Гиперборею от наплыва врагов как в одиночном режиме, так и в совместной сетевой игре.

Техническая составляющая слэшера также подверглась доработке. Авторы улучшили схему управления с геймпада, обновили систему освещения, убрали лишние интерфейсные маркеры на локациях и устранили баг с застревающими противниками на уровне Фабрика.

Все накопившиеся нововведения вошли в расширенное издание под названием "Русы Фулл Пак Фулл Гойда Турбо Комлит Эдишен", к которому команда опубликовала отдельный трейлер. В сервисе Steam выход консольных версий и сюжетного обновления сопроводили временной скидкой в размере 66 процентов, временно снизив ценник с 444 до 150 рублей.

Оригинальный релиз "Русы против Ящеров 2" состоялся 27 марта 2025 года на ПК. Проект развивает концепцию первой части с абсурдным псевдоисторическим сеттингом, поездками на динозаврах и зачисткой толп врагов, удерживая свыше 90 процентов положительных отзывов от игроков на платформе Valve.