В игре "Русы против Ящеров 2" можно будет обниматься с берёзками

В сеть попали новые скриншоты игры «Русы против Ящеров 2». Разработчики показали локацию, куда игрокам предстоит вернуться спустя восемь лет после событий первой части. На кадрах можно увидеть пейзажи с густыми лесами и извилистыми реками, а создатели намекнули, что в игре можно будет не только любоваться природой, но и активно с ней взаимодействовать — вплоть до объятий с берёзами.

Пока что команда разработчиков вовсю трудится над игрой и обещает в скором времени поделиться новыми подробностями. Релиз запланирован на первый квартал следующего года.