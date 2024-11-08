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Русы против Ящеров 2 1-й квартал 2025 г.
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица, Юмор, Кооператив
5.7 31 оценка

В игре "Русы против Ящеров 2" можно будет обниматься с берёзками

Lunersun
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В сеть попали новые скриншоты игры «Русы против Ящеров 2». Разработчики показали локацию, куда игрокам предстоит вернуться спустя восемь лет после событий первой части. На кадрах можно увидеть пейзажи с густыми лесами и извилистыми реками, а создатели намекнули, что в игре можно будет не только любоваться природой, но и активно с ней взаимодействовать — вплоть до объятий с берёзами.

Пока что команда разработчиков вовсю трудится над игрой и обещает в скором времени поделиться новыми подробностями. Релиз запланирован на первый квартал следующего года.

6
10
Комментарии: 10
Ваш комментарий
ZAUSA
10
AchingGarrison
6
Пользователь ВКонтакте

Ну лучше выглядеть стала. надеюсь и игра на 2 часа дольше хотя-бы будет // Данил Буг

1
sergioroman

Когда обнямаешь березку наверно шкала здоровья будет расти!

1
Кей Овальд

Идеально. :))

0
Rolento

Им бы художников со Смуты.

0
Night Strider

там были художники?

0
Kolyambus

Дровосеки слюнявые.

-1
Wolfenstein

а денех пильнуть из бюджета нельзя в игре будет на разработку очередного кала ?

-5
Night Strider

причем тут бюджет? это просто фан стеб проект за 100 рублей

1