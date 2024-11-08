В игре "Русы против Ящеров 2" можно будет обниматься с берёзками

В сеть попали новые скриншоты игры «Русы против Ящеров 2». Разработчики показали локацию, куда игрокам предстоит вернуться спустя восемь лет после событий первой части. На кадрах можно увидеть пейзажи с густыми лесами и извилистыми реками, а создатели намекнули, что в игре можно будет не только любоваться природой, но и активно с ней взаимодействовать — вплоть до объятий с берёзами.
Пока что команда разработчиков вовсю трудится над игрой и обещает в скором времени поделиться новыми подробностями. Релиз запланирован на первый квартал следующего года.
Ну лучше выглядеть стала. надеюсь и игра на 2 часа дольше хотя-бы будет // Данил Буг
Когда обнямаешь березку наверно шкала здоровья будет расти!
Идеально. :))
Им бы художников со Смуты.
там были художники?
Дровосеки слюнявые.
а денех пильнуть из бюджета нельзя в игре будет на разработку очередного кала ?
причем тут бюджет? это просто фан стеб проект за 100 рублей