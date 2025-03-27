В стиме и на VK Play вышел слэшер "Русы против Ящеров 2"

Сиквел мемной игры продается со скидкой

Российская Smola Games Studio выпустила на игровой площадке VK Play игру «Русы против Ящеров 2» продолжение мемного слэшера 2023 года. В честь релиза игра продается со скидкой 10% — купить ее можно за 299 рублей.

Во второй части ящеры при помощи технологий рептилоидов осадили Гипеборею, сожгли родную хату, угнали динозавров. Придется Дрочеславу Сергеичу, Всеславу Чародею, Виктору Корнеплоду и Мстиславу Дуболюбу собраться толпой и пойти рубить рептилий в капусту.

Прохождение кооперативного боевика займет около 4 часов. Авторы обещают уникальные локации, угарные диалоги, забойный саундтрек, пафос и превозмогание

В «Русы против Ящеров 2» появится «Режим волн» — сражения против орд ящеров, а также кооператив до 4 игроков. В игре останутся полюбившиеся персонажи, каждый со своим стилем боя и уникальными способностями. В проекте заявлены красивые локации — русские деревни, заводы ящеров, улицы Гипербореи. Противники используют разнообразную тактику, например ящерскую математику. The Bratans рассказали, что для победы над боссами потребуются продуманные тактики.