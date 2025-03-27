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Русы против Ящеров 2 27.03.2025
Экшен, Слэшер, Инди, От третьего лица, Юмор, Кооператив
6.2 61 оценка

В стиме и на VK Play вышел слэшер "Русы против Ящеров 2"

Borovik-rus Borovik-rus

Сиквел мемной игры продается со скидкой

Российская Smola Games Studio выпустила на игровой площадке VK Play игру «Русы против Ящеров 2» продолжение мемного слэшера 2023 года. В честь релиза игра продается со скидкой 10% — купить ее можно за 299 рублей.

Во второй части ящеры при помощи технологий рептилоидов осадили Гипеборею, сожгли родную хату, угнали динозавров. Придется Дрочеславу Сергеичу, Всеславу Чародею, Виктору Корнеплоду и Мстиславу Дуболюбу собраться толпой и пойти рубить рептилий в капусту.

Прохождение кооперативного боевика займет около 4 часов. Авторы обещают уникальные локации, угарные диалоги, забойный саундтрек, пафос и превозмогание

В «Русы против Ящеров 2» появится «Режим волн» — сражения против орд ящеров, а также кооператив до 4 игроков. В игре останутся полюбившиеся персонажи, каждый со своим стилем боя и уникальными способностями. В проекте заявлены красивые локации — русские деревни, заводы ящеров, улицы Гипербореи. Противники используют разнообразную тактику, например ящерскую математику. The Bratans рассказали, что для победы над боссами потребуются продуманные тактики.

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Комментарии: 13
Ваш комментарий
Eclair_93

Шутка затянулась, уже вторая часть.

заводы ящеров
ящерскую математику

Но ржака жесть)))))

13
SEAL-KillerXXL

Не простим ящерам засраный Байкал

8
ТемныйВластелин
у нас дома свой ведьмак с блэкджеком и ящерицами
2
Денис Сидоров 5

Ну наши умеют в треш

2
Jarvis666

Выпил воды байкальской и погнал

1
Veidrd1968

Судя по видосу это лучше чем гуаносмута

1
Спектр Зис

Я у разработчиков интервью брал.

0
KabbalisticJerry
Во второй части ящеры при помощи технологий рептилоидов осадили Гипеборею, сожгли родную хату, угнали динозавров. Придется Дрочеславу Сергеичу, Всеславу Чародею, Виктору Корнеплоду и Мстиславу Дуболюбу собраться толпой и пойти рубить рептилий в капусту.

Кому кому придётся? Дрочеславу?Корнеплоду? Дуболюбу? Ящеры при помощи технологий рептилоидов? Что они сделали? Сожгли родную хату и угнали динозавров? Кто угнал диназавров? Ящеры? Или рептилойды? Почему один этот абзац вызывает вопросов больше, чем учебник по квантовой механике? В ролике я видел танк? Что вообще происходит?

Новость, абзац выше, ролик и музыка в нём просто сделали мой день! Прям поугарать в этом шедевре захотелось))

0
Real Slim Shady

ХАХАХА ГОООЙДА, за этот удар я уже готов купить эту игру 2 раза, нет 3 раза, разрабы топ!

0
MAD_Terminator

Собрались как то Добрыня Никитич Илья Муромец и Алёша Попович, ГТА 5 получается, а так просто Марио, просто наши герои да и всё.

0
MAD_Terminator

Конами и капкум уже делаю харакири, это провал. Лучше бы супер денди 2 выпустили 4к 120фпс за 10000 рублей, с пластинкой на петабайт 500 игровкой.

0
AndralStormborn

Лучше бы боролись не с ящерами, а жадными олигархами и коррумпированными политиками

-1
Janekste

Нет, спасибо. Лучше в Смуту играть, чем в это. Я думал вторая часть хотя бы попытается стать нормальной игрой, но вместо этого Русы против Ящеров 2 так и остались обычным мемом... если первый раз было прикольно, то второй раз уже не смешно. Графику подтянули, молодцы, но почему нельзя было сделать больше? Почему нельзя было превратить мем наконец в нормальную игру? Нет, спасибо, пусть разрабы сами в это играют.

-2