В стиме и на VK Play вышел слэшер "Русы против Ящеров 2"

Сиквел мемной игры продается со скидкой
Российская Smola Games Studio выпустила на игровой площадке VK Play игру «Русы против Ящеров 2» продолжение мемного слэшера 2023 года. В честь релиза игра продается со скидкой 10% — купить ее можно за 299 рублей.
Во второй части ящеры при помощи технологий рептилоидов осадили Гипеборею, сожгли родную хату, угнали динозавров. Придется Дрочеславу Сергеичу, Всеславу Чародею, Виктору Корнеплоду и Мстиславу Дуболюбу собраться толпой и пойти рубить рептилий в капусту.
Прохождение кооперативного боевика займет около 4 часов. Авторы обещают уникальные локации, угарные диалоги, забойный саундтрек, пафос и превозмогание
В «Русы против Ящеров 2» появится «Режим волн» — сражения против орд ящеров, а также кооператив до 4 игроков. В игре останутся полюбившиеся персонажи, каждый со своим стилем боя и уникальными способностями. В проекте заявлены красивые локации — русские деревни, заводы ящеров, улицы Гипербореи. Противники используют разнообразную тактику, например ящерскую математику. The Bratans рассказали, что для победы над боссами потребуются продуманные тактики.
Шутка затянулась, уже вторая часть.
Но ржака жесть)))))
Не простим ящерам засраный Байкал
Ну наши умеют в треш
Выпил воды байкальской и погнал
Судя по видосу это лучше чем гуаносмута
Я у разработчиков интервью брал.
Кому кому придётся? Дрочеславу?Корнеплоду? Дуболюбу? Ящеры при помощи технологий рептилоидов? Что они сделали? Сожгли родную хату и угнали динозавров? Кто угнал диназавров? Ящеры? Или рептилойды? Почему один этот абзац вызывает вопросов больше, чем учебник по квантовой механике? В ролике я видел танк? Что вообще происходит?
Новость, абзац выше, ролик и музыка в нём просто сделали мой день! Прям поугарать в этом шедевре захотелось))
ХАХАХА ГОООЙДА, за этот удар я уже готов купить эту игру 2 раза, нет 3 раза, разрабы топ!
Собрались как то Добрыня Никитич Илья Муромец и Алёша Попович, ГТА 5 получается, а так просто Марио, просто наши герои да и всё.
Конами и капкум уже делаю харакири, это провал. Лучше бы супер денди 2 выпустили 4к 120фпс за 10000 рублей, с пластинкой на петабайт 500 игровкой.
Лучше бы боролись не с ящерами, а жадными олигархами и коррумпированными политиками
Нет, спасибо. Лучше в Смуту играть, чем в это. Я думал вторая часть хотя бы попытается стать нормальной игрой, но вместо этого Русы против Ящеров 2 так и остались обычным мемом... если первый раз было прикольно, то второй раз уже не смешно. Графику подтянули, молодцы, но почему нельзя было сделать больше? Почему нельзя было превратить мем наконец в нормальную игру? Нет, спасибо, пусть разрабы сами в это играют.