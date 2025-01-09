Внук Перуна, философ-отшельник и любитель кваса: знакомимся с героями игры "Русы против Ящеров 2"

Создатели «Русов против ящеров 2» решили познакомить нас с главными героями игры. И первым в списке идёт Дрочеслав сын Сергея — настоящая гора мышц и внук самого Перуна. Этот богатырь хоть и не отличается скоростью, зато мастерски орудует бердышом и, благословлённый дедушкой, может метать молнии во врагов.

Следом идёт Всеслав Чародей — потомок древнего гиперборейского рода и, судя по описанию, тот ещё горячая голова. Главное его оружие — волшебный клинок, доставшийся в наследство от деда. Меч этот непростой — умеет создавать собственные копии. Разработчики особенно подчеркнули привычку героя сначала говорить, а потом думать, из-за чего ему частенько приходится решать проблемы с помощью своего чудо-оружия.

Виктор Корнеплод в свою очередь представляет собой волхва-отшельника, который променял людей на философские беседы с лесными зверюшками. Но когда ящеры начали загрязнять его любимый лес, дядька разозлился и решил надавать им посохом по голове, призвав на помощь силы природы.

Ну а закрывает список Мстислав Дуболюб — персонаж с поистине эпической предысторией. Спасаясь от медведей в детстве, он умудрился удариться головой о скалу и упасть в Байкал. Три дня поплавал, вылез с суперсилой, но, видимо, часть мозгов всё-таки оставил в озере. Зато теперь очень любит квас, а медведей — совсем наоборот.

Релиз игры запланирован на первый квартал текущего года.