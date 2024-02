Трейлер Llamasoft: The Jeff Minter Story раскрывает дату выхода

Компания Digital Eclipse объявила официальную дату выхода Llamasoft: The Jeff Minter Story: 12 марта 2024 года. Это сборник антологий, посвященный известному британскому разработчику и рассказывающий о его жизни и карьере вплоть до наших дней. Хорошую новость сообщил миру стартовый трейлер, в котором показаны интервью, игры и все, что можно ожидать от такой работы.

Llamasoft: The Jeff Minter Story - это новая документальная игра от Digital Eclipse, входящая в серию Gold Master Series, в которую также входят Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection, Atari 50: The Anniversary Celebration и The Making of Karateka, включающая не менее 42 игр Llamasoft. Digital Eclipse - компания, специализирующаяся на антологиях видеоигр, недавно приобретенная Atari.

Интересно, что в сборнике присутствуют игры с самых разных платформ (всего восемь), таких как ZX81, VIC-20, Commodore 64, Atari ST и многих других. Среди игр: Sheep In Space, Andes Attack, Attack of the Mutant Camels, Matrix, Metagalactic Llamas Battle at the Edge of Time, Hellgate, Laser Zone и ремастированная версия Gridrunner.