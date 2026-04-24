Lofsong делает ставку на тишину: игра, где звук важнее слов и сюжет нужно буквально "слышать"

Итальянская студия Unrelated Studio из Турина анонсировала Lofsong — необычную приключенческую головоломку для PS5, Xbox Series и ПК (Steam, Microsoft Store). Дата выхода пока не объявлена, но уже сейчас проект выделяется на фоне типичных инди-новинок своим почти экспериментальным подходом к подаче истории.

События разворачиваются в мире, напоминающем постапокалиптическую пустошь в стиле брутализма. Здесь нет привычного интерфейса, диалогов или подсказок — только пространство, звук и интерпретация игрока. На практике это редкий случай, когда игра сознательно отказывается от привычных «костылей» повествования. И это, честно говоря, может либо заворожить, либо отпугнуть — середины тут не видно.

Игрок управляет небольшой фигурой в странном головном уборе, а помогает ему спутник-оригами, который меняет форму и позволяет преодолевать «Море Пыли». Это не просто декоративная идея — форма спутника напрямую влияет на навигацию и взаимодействие с миром, что добавляет ощущение живой системы, а не набора уровней.

Главная особенность Lofsong — работа со звуком как с языком. Монументы и структуры реагируют на акустические сигналы, открывая скрытые механизмы и фрагменты истории. По сути, игрок не столько решает головоломки, сколько «настраивается» на мир, пытаясь понять его внутреннюю логику. Это ближе к таким арт-проектам, как Journey или Inside, но с ещё более радикальным уходом в абстракцию.

Отдельно стоит отметить, что здесь нет привычной структуры прохождения: игра строится на исследовании и внимательности, а не на чекпоинтах и квестах. Такой подход редко становится массовым хитом, но часто остаётся в памяти надолго именно из-за своей нестандартности.

Lofsong выглядит как проект для небольшой аудитории — тех, кто готов не просто играть, а «слушать» игру буквально. И в этом её главная сила и риск одновременно.