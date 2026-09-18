Lollipop Chainsaw 2: Back2Back готова на 99% - мир игры хотят сделать еще безумнее, а Джульетту - еще привлекательнее

18 сентября на Tokyo Game Show 2026 Sega провела специпальное мероприятие, посвященное зомби-экшену Lollipop Chainsaw 2: Back2Back от студии Dragami Games. Эта игра - новейшая часть серии, продолжающая зомби-экшен Lollipop Chainsaw и его ремейк RePOP. Релиз запланирован на 2027 год для PS5.

Игра разрабатывается командой из Dragami Games, а также JP Universe, которую возглавляет Хадзимэ Табата, работавший в Square Enix над Final Fantasy 15. Кроме того, в создании участвуют Масахиро Юки, писавший сценарий оригинальной версии, и Нэкосегун, принимавший участие в дизайне персонажей и художественном оформлении. Разработчики не раскрыли полные детали геймплея, однако на мероприятии были представлены три ключевые особенности игры.

Первая - "персонажи". Джульетту хотят сделать еще более заметной в толпе зомби, превратив ее из звезды в суперзвезду, а также сделать ее образ максимально стильным и привлекательным, чтобы привлечь новых фанатов.

Вторая - "милый и безумный мир". В оригинале сочетались хоррор, поп-культура, китч и стиль, а в сиквеле эту основу собираются "прокачать по максимуму", расширив и сделав более выразительной.

Третья - "драйвовый экшен". По словам разработчиков, они работают с упором на то, чтобы управление было приятным и отзывчивым, а Джульетта выглядела эффектно в бою.

Также было отмечено, что готовность проекта составляет 99% - игра находится на стадии финальных улучшений перед релизом. На площадке был показан трейлер, в котором намеренно сдержали особо провокационные сцены, свойственные оригиналу - по словам разработчиков, подобные элементы будут раскрываться постепенно. Lollipop Chainsaw 2: Back2Back выйдет на PS5 в 2027 году.