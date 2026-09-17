Официально анонсирована Lollipop Chainsaw 2 Back2Back - похоже, игра будет временным эксклюзивом PS5

Издатели Dragami Games и Nada Holdings, а также разработчик JP Universe официально анонсировали Lollipop Chainsaw 2 Back2Back для PlayStation 5. Релиз запланирован на 2027 год. На Tokyo Game Show 2026, которое проходит с 17 по 21 сентября в Makuhari Messe (Тиба, Япония), разработчики показали первый геймплей.



Действие второй части разворачивается в отстроенном Сан-Ромеро, который превратился в "Джаредвуд" - огромный мегаполис, построенный вокруг киноиндустрии. Когда таинственный режиссер заманивает ее в свой извращенный зомби-фильм, Джульетте предстоит сражаться вместе с союзниками, раскрыть заговор, стоящий за этим хаосом, и остановить новую угрозу - зомби из "Искажённого измерения".

На данный момент официально подтвержден только выход на PlayStation 5. Это единственная платформа, о которой заявили издатели. Тем не менее, пока нет прямых заявлений о том, что игра будет полным эксклюзивом PS5. Известно лишь, что других версий (Xbox, Switch, PC) на момент анонса не объявлено.