14 лет спустя Lollipop Chainsaw всё ещё жива: продажи RePOP превысили 400 тысяч копий

Dragami Games сообщила, что суммарные продажи Lollipop Chainsaw RePOP превысили отметку в 400 тысяч экземпляров. Объявление приурочили к 14-й годовщине выхода оригинальной Lollipop Chainsaw, которая дебютировала в 2012 году и со временем приобрела статус культового экшена благодаря необычному сочетанию зомби-хоррора, чёрного юмора и яркой эстетики.

Ремастер Lollipop Chainsaw RePOP вышел в сентябре 2024 года на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch и PC, а позже добрался до PlayStation 4, Xbox One и Switch 2. Примечательно, что в августе 2025 года продажи игры составляли 300 тысяч копий, а значит за последующие месяцы проекту удалось прибавить ещё 100 тысяч проданных экземпляров.

Для сравнительно нишевого ремастера игры более чем десятилетней давности это выглядит весьма достойным результатом. Интерес к проекту показывает, что у франшизы по-прежнему остаётся преданная аудитория, а образ Джульетты Старлинг остаётся узнаваемым даже спустя годы после оригинального релиза.

Вместе с объявлением о продажах Dragami Games рассказала о новом бесплатном контенте. Уже в конце июня игроки получат костюм Kogal, победивший в конкурсе дизайна нарядов для Lollipop Chainsaw RePOP и отмеченный специальной наградой разработчиков. Новый образ меняет привычный стиль Джульетты: вместо фирменных двойных хвостиков героиня получит боковой хвост и обновлённый комплект одежды в стиле японской молодёжной моды.

Разработчики также отметили, что выпуск Kogal завершит реализацию всех победивших работ конкурса костюмов. В компании поблагодарили поклонников за поддержку серии и пообещали продолжить работу над дополнительным контентом для франшизы.

История Lollipop Chainsaw остаётся редким примером того, как экшен эпохи PlayStation 3 и Xbox 360 смог сохранить популярность спустя более десяти лет. А успех RePOP показывает, что спрос на необычные и узнаваемые проекты прошлого по-прежнему существует — особенно если они получают качественное возвращение на современные платформы.